Die Ziele der Jungen Bürger für Offingen

Die Liste wird vom Zweiten Bürgermeister Florian Haupeltshofer angeführt.

Bei der Aufstellungsversammlung der Jungen Bürger Offingen sind im Klaiberhaus 16 Kandidaten und zwei Ersatzmitglieder zur Wahl des Offinger Marktgemeinderats nominiert worden. Die Liste wird angeführt vom amtierenden Zweiten Bürgermeister Florian Haupeltshofer, der bei der Wahl wieder in das Kommunalparlament einziehen will. In seinem Grußwort blickte Haupeltshofer auf die vergangenen sechs Jahre zurück und sprach einige wichtige Themen an, die durch das Mitwirken der Jungen Bürger umgesetzt worden seien.

Besonders ging er auf die Ertüchtigung des Mindelstrands, den Bau des neuen Kindergartens oder den Beschluss über den Bau einer Musikschule ein. Ziel ist es, die Erfolge der Vergangenheit zu bestätigen und eventuell mit zwei Mandaten im Gemeinderat auszubauen.

Im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl hat sich die Liste grundlegend verändert. Trotzdem ist es dem Team um den Vorsitzenden Stefan Walter gelungen, „eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, die bereit ist, im Gemeinderat mitzuwirken“, heißt es in der Pressemitteilung.

Inhaltlich stehen die Jungen Bürger unter anderem für den Ausbau von bezahlbarem Wohnraum für junge Familien, eine gesicherte Kinderbetreuung sowie der Weiterentwicklung des Hagenmahds. Auch ist es ihnen ein Anliegen, die Donau und das umliegende Gelände als Naherholungsgebiet erlebbarer zu machen. Die Umstrukturierung und dringend nötige Renovierung des alten Bahnhofgebäudes ist ein weiterer Punk.

Die Liste der Jungen Bürger Offingen: Florian Haupeltshofer, Stefan Walter, Sarah Dirr, Sarah Streitel, Felix Mäusle, Miriam Prügner, Martina Mendel, Thomas Weckerle, Jonas Süß, Luca Dirr, Daniel Mayer, Fabian Karg, Robert Grund, Florian Eberle, Stefan Wohnlich, Jörg Lintner. Ersatzkandidaten sind Jannik Karg und Kerstin Börker. (zg)

