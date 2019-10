vor 55 Min.

Die ersten Rechnungen für die Wasserversorgung sind da

Bubesheims Bürgermeister ist positiv überrascht. Welche Themen außerdem besprochen wurden

Von Sandra Kraus

Die schönen Herbsttage werden in Bubesheim noch zur Baugrunduntersuchung für die neue Wasserleitung genutzt. Der Wunschplatz für den neuen Wasserbehälter auf dem ehemaligen Wertstoffhof-Gelände wird ebenso untersucht wie die Trasse der künftigen Hauptleitung vom Wasserhaus zum Wasserbehälter entlang des Bubesheimer Bachs und nach Günzburg über den Schopfeler.

Wie berichtet, wird sich Bubes-heim künftig zusätzliches Wasser von den Stadtwerken Günzburg kaufen und mit dem Wasser aus den eigenen Brunnen mischen. Die Baugrunduntersuchung kostet 12 200 Euro. Dem Gemeinderat lagen jetzt auch die Kosten der Not-Notwasserversorgung vor, als im Sommer wegen Donau-Hochwasser die Versorgung durch Leipheim nicht mehr möglich war und innerhalb von Stunden eine Wasserleitung von Günzburg gelegt werden musste. Das THW Günzburg schickte eine Rechnung über 5600 Euro, von der Bürgermeister Walter Sauter positiv überrascht war: „Ich hätte mit viel mehr gerechnet.“

Der Abbau der Notwasserleitung durch die Firma Laub, Bubesheim kostete 1700 Euro, die Miete für die Schlauchbrücken an die Firma Jaitner, Ichenhausen 375 Euro. Die Stadtwerke Günzburg haben noch keine Rechnung geschickt. Gekauft wurde eine mobile Druckerhöhungsanlage für rund 60 000 Euro. Und für Brunnendesinfizierung, Impfstelle und andere Sanierungen in der Betriebstechnik rund um das Trinkwasser wurden 34 000 Euro ausgegeben.

Dem Rat lag die aktuelle Fortschreibung dieses umfangreichen Werkes vor. Bubesheim gilt dort als ländlicher Raum und als Siedlungsbereich, wo sich Wohnen und Gewerbe entwickeln können. Dazu gehört auch eine gute Anbindung an Fernstraßen. In diesem Zusammenhang bekräftige der Gemeinderat sein Nein zu einer Autobahn-Anschlussstelle Leipheim/ Bubesheim. Befürwortet wird eine Verlegung der Anschlussstelle Leipheim.

Im Wohngebiet Untere Lache fehlt noch der Feinbelag auf den Straßen. An der deshalb erstellten Ausschreibung beteiligten sich vier Firmen. Den Zuschlag erhielt die Firma Weiss aus Günzburg für 52 000 Euro brutto. Bis Ende Mai soll die Asphaltierung spätestens abgeschlossen sein.

Ein Anwohner würde aus Sicherheitsgründen das Ortsschild in Fahrtrichtung Günzburg weiter nach Norden versetzen. Er ist der Meinung, dass dann die Abzweigung nach Wasserburg weniger unfallgefährdet wäre, weil beim Hinausfahren aus Bubesheim nicht so früh beschleunigt werden würde. „Für diese Straße ist das Landratsamt zuständig, wir geben den Antrag deshalb an das Landratsamt weiter“, informierte Bürgermeister Walter Sauter. Auch eine Verkehrsschau soll diesen Bereich, an dem es häufiger kracht, genauer unter die Lupe nehmen. Aktuell nimmt wohl auch das Werbeschild für Highspeed-Internet in Bubesheim einiges an Sicht.

Bürgermeister Walter Sauter sagte, dass die Absperrpfosten am Schulweg und am Fußweg zur Oberen Bleiche bestellt seien. Die Pfosten sollen für mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer sorgen. „Am Gängele von der Gartenstraße zur Günzburger Straße tut sich leider nichts“, musste Sauter berichten. Die Gemeinde Bubes-heim würde gerne für die fußläufige Verbindung den nötigen Grund und Boden von drei Privatpersonen kaufen und dann das Gängele wieder öffnen.

