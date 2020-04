17:30 Uhr

Die nächste Absage: Günzburger Kultursommer fällt flach

Und noch etwas wird 2020 in der Großen Kreisstadt nicht stattfinden: Die sommerliche Kulturreihe muss sich ebenfalls dem Coronavirus beugen.

Das Guntiafest fällt aus. Das Volksfest ist gestrichen. Jetzt hat die Stadt Günzburg auch wegen der Corona-Pandemie den Kultursommer abgesagt. Damit finden zum ersten Mal in der 16-jährigen Geschichte des Günzburger Kultursommers zwischen Juni und September keine Open-Air-Events in der Innenstadt statt.

Startschuss wäre in diesem Jahr der 4. Juni gewesen, am 5. September hätte ein Weinfest den Kultursommer beendet. Mehr als 30 Künstler wären auf den Bühnen am Marktplatz, am Lannionplatz und unter anderem auch in der Hofgasse zu hören gewesen.

Ein Kultursonntag für Familien war geplant

„Von Country-Sound bis klassischer Orgelmusik – der Kultursommer hätte wieder für jeden Musikliebhaber etwas Passendes geboten. Auch ein neuer, kreativer Kultursonntag mit Aktionen für Familien wurde von uns konzipiert und fest eingeplant“, sagt Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig betont: „Ich bedauere die Absage sehr. Aber der Schutz unserer Bürger und der auftretenden Künstler hat jetzt oberste Priorität.“ (zg)

Themen folgen