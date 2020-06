vor 20 Min.

Die neue Fußball-Welt - und was die Basis im Landkreis Günzburg quält

Plus Die Fußball-Verbände haben den Rahmen für den Tag X erstellt. Die Junioren brechen die Saison ab. Warum die Nähe zu Baden-Württemberg ein Nachteil sein kann.

Von Jan Kubica

Wie es weitergehen soll, wissen die im Bereich des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) spielenden Amateure inzwischen. Übers Wochenende 6./7. Juni wurde bekannt, dass für Männer und Frauen aus der Spielzeit 2019/20 die Runde 19/21 wird. Oder anders: Die kommende Spielzeit fällt aus, die coronabedingt im März unterbrochene soll nach Möglichkeit ab 1. September fortgesetzt werden. Gestern nun schob der BFV die Neuigkeit hinterher, dass er diese Schablone auch für die Juniorinnen anwenden wird. Der Spielbetrieb der Junioren dagegen schlägt einen anderen Weg ein: Hier wird die Runde abgebrochen und auf Basis der Quotientenregel nach den bislang erreichten Ergebnissen gewertet. Die besten Mannschaften steigen auf, Absteiger soll es nur in Einzelfällen geben.

Junioren-Tabellen nach Quotientenregel

Warum gibt es diesen Sonderweg für die Junioren?

Die Rahmenbedingungen im männlichen Nachwuchsfußball sind andere als bei den Erwachsenen und auch bei den Juniorinnen. Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann führt dazu aus: „Das fängt damit an, dass bei den Junioren über die Hälfte der mehr als 14000 Mannschaften im C- bis F-Juniorenbereich im nicht-aufstiegsberechtigten Spielbetrieb und damit im reinen Breitensport aktiv ist.“ Für die ungefähr 150 Jugendmannschaften im Landkreis Günzburg gilt das nur teilweise, erläutert Kreisjugendleiter Holger Ardelt: „Bei uns spielen die C- und D-Junioren aufstiegsberechtigt.“ Im Vorfeld der nun gefundenen Lösung sei das Meinungsbild aus den regionalen Vereinen gemischt gewesen, berichtet der Thannhauser. Einige hätten für einen Abbruch plädiert, andere gerne weitergespielt – Hoffnungen, die sich häufig aus den jeweiligen Tabellenständen erklären lassen, wie der Kreisjugendleiter sagt. Er wird sich jetzt erst einmal umhören, welche aufstiegsberechtigten Nachwuchsmannschaften überhaupt Interesse am Schritt nach oben anmelden.

Seit Montag, 8. Juni, dürfen Fußballer in Gruppen bis zu 20 Personen im Freien trainieren. Flankiert wird diese Lockerung von zahlreichen Verhaltensregeln. Wie gehen die Vereine in der Region damit um?

Franz Bohmann, Spielleiter im schwäbischen Fußball-Kreis Donau, kennt im Herren-Bereich keinen einzigen Verein, der jetzt schon trainiert. „Ich weiß auch nicht, ob das viel bringen würde, wenn wir frühestens zum 1. September wieder um Punkte spielen“, sagt er. Repräsentanten mehrerer heimischer Vereine führen darüber hinaus aus, die BFV-Vorgaben seien einfach zu umfangreich und teilweise auch zu personalintensiv. In Sachen Vorbereitung gibt sich Bohmann aufgrund des großzügig angelegten Zeitmodells für den noch zu absolvierenden Rest der unterbrochenen Saison gelassen. „Wir müssen die Entscheidungen sowieso akzeptieren, zumal sie in Absprache mit den Vereinen zustande kamen. Ich sehe hier auch keine großen Probleme auf uns zukommen.“

Wie kommt die Basis mit dem bayerischen Weg klar?

Es ist verblüffend: Als der BFV im April seine Vereine fragte, wie es weitergehen soll, sprachen sich gut zwei Drittel, im heimischen Fußball-Kreis Donau sogar mehr als drei Viertel aller Umfrage-Teilnehmer für eine Fortsetzung der Runde aus. Ein völlig anderes Meinungsbild ergibt sich aus den direkten Wortmeldungen gegenüber unserer Zeitung. Zu den wenigen Kritikern, die sich auch zitieren lassen, zählt Nikolaus Hammerschmidt. Der Sportleiter des Kreisligisten GW Ichenhausen wäre für einen Abbruch der Saison gewesen. Die Basis seiner Ansicht bildet der Faktor Zeit. Er ist davon überzeugt, dass der Wunschtermin 1. September platzt, denn: „Es wird nicht angepfiffen, so lange kein Impfstoff da ist. Und da hätte ich gewartet, bis klipp und klar eine Aussage kommt, die besagt, es ist jetzt ungefährlich, miteinander Sport zu treiben. Die Gesundheit geht vor.“

Auf seine Spielkunst müssen die Grün-Weißen künftig verzichten: Denis Mehic (links) wechselt nach Württemberg zum TSV Langenau. Bild: Ernst Mayer

Hammerschmidt kann sich zudem nur schlecht ausmalen, wie das Ganze praktisch aussehen soll, falls die derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln noch weit in die Zukunft gezogen werden. „Eigentlich darfst du ja nicht mal schwitzen, duschen darfst du sowieso nicht.“

Zwei Stützen verlassen GW Ichenhausen

Für GW Ichenhausen hat die Ungewissheit und vor allem die von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Verfahrensweise schon jetzt spürbare Konsequenzen, hadert der Funktionär. „Uns verlassen in Person von Angreifer Denis Mehic und Mittelfeldspieler Kevin Werner zwei Stammspieler. Sie wechseln bereits zur laufenden Rückrunde zum TSV Langenau.“ Beide Kicker hoffen dem Vernehmen nach darauf, dass in Baden-Württemberg schon eine neue Spielzeit beginnt, während Bayern noch über Modalitäten zum Ablauf der alten grübelt. Und Hammerschmidt ist überzeugt, dass entlang der Landesgrenze noch viele andere Kicker dem Vorbild der beiden folgen werden. Gram ist er den Sportlern deshalb aber nicht. „Die haben die Beine für uns hingehalten und wollen jetzt etwas Neues ausprobieren. Da legen wir ihnen keine Steine in den Weg“, sagt er achselzuckend.

Wie geht es in Baden-Württemberg weiter?

Im Bereich des Württembergischen Fußballverbands (WFV) wird die aktuelle Spielzeit zum 30. Juni abgebrochen. Die Ranglisten werden nach der Quotientenregel erstellt; es wird direkte Aufsteiger, aber keine Absteiger geben. Der für eine endgültige Entscheidung notwendige Beschluss des Verbandstages ist Formsache, da sowohl die Verbandsoberen als auch die überwältigende Mehrheit der Vereine für den Saisonabbruch votiert hatten. Offen ist lediglich, ob der Pokalwettbewerb noch fortgeführt wird.

Derzeit geht der WFV offiziell davon aus, die neue Saison zum 1. Juli zu starten. In einer Verbandsmitteilung heißt es allerdings, es sei „aufgrund der Verordnungen der Landesregierung nicht absehbar, wann Mannschaftssport wieder möglich ist“.

Und was heißt das für die Bibertaler Vereine?

Unberührt von der Regelung bleibt die unmittelbare sportliche Zukunft der beiden unter dem Dach des WFV spielenden Bibertaler Vereine FC Silheim und VfL Bühl. Kritisch könnte es allerdings werden, sofern der Freistaat Bayern zu einem bestimmten Zeitpunkt grundsätzlich andere Vorgaben setzt als das Nachbar-Bundesland. Das in Bayern viel diskutierte Problem mit den zur Jahresmitte auslaufenden Spielerverträgen stellt sich zumindest in Silheim nicht, wie Abteilungsleiter Manfred Wolf knapp mit den Worten „Bei uns gibt es keine Verträge“ abtut.

Viel wesentlicher ist aus seiner Perspektive die Beobachtung, dass sich viele Amateurfußballer derart an die lange Spielpause gewöhnen könnten, dass sie vielleicht ganz aufhören mit ihrem Hobby. Erste Anzeichen dafür gebe es bereits.

Manfred Wolf glaubt an den 6. September

Vom WFV wünscht sich Wolf möglichst bald einen klaren Hinweis, wann es denn tatsächlich weitergeht. An den bisher für Mitte August ins Auge gefassten Rundenauftakt mag der Funktionär nicht glauben. „Ich bin der Hoffnung, dass wir am 6. September starten“, sagt er.

