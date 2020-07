14:26 Uhr

Die neue Günzburger Feuerwache ist jetzt offiziell in Betrieb

Der erste Bauabschnitt ist geschafft – nun übergeben die Beteiligten die neue Feuerwache offiziell der Günzburger Feuerwehr.

Von Lara Schmidler

Die neue Feuerwache in Günzburg ist jetzt offiziell in Betrieb – am Dienstagmittag zerschnitten Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Feuerwehrkommandant Christian Eisele, die Feuerwehrreferenten Günter Treutlein und Ferdinand Munk, der Stadtbaumeister Georg Dietze und die beteiligten Architekten Berthold Braunger und Matthias Maier gemeinsam das symbolische Band.

Wunsch nach neuer Feuerwache in Günzburg so alt wie der Bedarf

Jauernig lobte in seiner Ansprache die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Der Wunsch, in Günzburg eine neue Feuerwache zu errichten, sei so alt wie der Bedarf. Denn mit der Stadt sei auch das Aufgabengebiet der Feuerwehr gewachsen. Somit sei die Erneuerung absolut notwendig gewesen – wenn auch teuer. „Wenn die Feuerwache fertiggestellt ist, werden wir zehn Millionen Euro investiert haben.“ Das Projekt sei das teuerste der vergangenen 25 Jahre. Dafür entspreche die Ausstattung auch in zehn Jahren noch den modernen Anforderungen.

Lange habe man überlegt, ob die neue Feuerwache am Stadtrand errichtet werden soll, man habe dafür sogar ein Grundstück gekauft. „Die Frage war: Wie schnell kann die Feuerwehr vor Ort sein?“ Und da sei dann klar gewesen: Der Standort im Herzen der Stadt sei genau richtig. „In den vergangenen vier Wochen haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, schnell vor Ort zu sein und eine funktionierende Mannschaft zu haben“, betonte Jauernig. Denn die neue Feuerwache sei nicht für die Feuerwehr gebaut worden, sondern für die Menschen und für die Sicherheit. Dass die Inbetriebnahme nun in einem so kleinen Rahmen stattfinden musste, fand der Oberbürgermeister schade. „Wir werden auf jeden Fall eine offizielle Einweihung und einen Tag der offenen Tür nachholen, sobald es die Situation zulässt“, versprach er.

Günzburger Feuerwache ist schlicht und funktional

Stadtbaumeister Dietze hob besonders hervor, wie funktional und schlicht die Feuerwache sei, dabei aber dennoch gut aussehe. „Es ist eine schöne Funktionalität.“ Seit rund fünf Jahren sei das Projekt in der Entwicklung, das Ergebnis könne sich sehen lassen.

Das sah auch Feuerwehrreferent Ferdinand Munk so: „Es ist ein Schmuckstück in einer schmucken Stadt.“ In seinen 30 Jahren im Feuerwehrdienst habe er viel gesehen und könne daher sagen, dass man wahnsinniges Glück habe, einen Oberbürgermeister zu haben, der wirtschaftlich denken könne. Auch die Entscheidung, die Wache dort zu lassen, wo sie ursprünglich war, sei genau richtig. „So etwas muss in die Stadt rein, hier ist die Zentrale.“

Der Platz war natürlich begrenzt, wie Architekt Braunger sagte. „Kompakter geht es nicht.“ Doch dank des tollen Miteinanders sei die Wache nicht nur pflegeleicht und funktional, sondern sehe auch toll aus.

Oder, wie Feuerwehrkommandant Christian Eisele voller Begeisterung sagte: „Es ist einfach eine geile Wache.“





