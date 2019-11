vor 20 Min.

Die schwierige Balance zwischen Liebe und Konsequenz

Was bei der Erziehung von Kindern im Extremfall alles schiefgehen kann, zeigt der Film „Elternschule“

Von Walter Kaiser

Eltern kennen das. Mit allen Tricks versucht das Kind, vor dem Schlafengehen noch etwas Zeit zu schinden. Auch das kennen Eltern. Nicht jedes Essen stößt beim Nachwuchs auf ungeteilte Begeisterung. Das ist Teil der üblichen Machtspiele. Kinder loten in schlauer und manipulativer Weise die Grenzen des Erlaubten aus. Den Kleinen die Grenzen klarzumachen, ist Aufgabe der Eltern – „liebevoll-konsequent“, wie der Gelsenkirchener Psychologe und Psychotherapeut Dietmar Langer sagt.

Wohin es im Extremfall führen kann, wenn Kinder die Herrschaft übernehmen, zeigt der Dokumentarfilm „Elternschule“. Zu sehen war der Film am Donnerstagabend im Günzburger Kino, auf Initiative der Volkshochschule und des Amtes für Kinder, Jugend und Familie. Die Botschaft eines anschließenden Expertengesprächs: Die Dinge nicht schleifen lassen, sondern frühzeitig Rat und Hilfe suchen. Im Landkreis gibt es eine Fülle von Anlaufstellen.

Der Film ist nicht leicht zu ertragen. In der Gelsenkirchener Kinder- und Jugendklinik werden von Dietmar Langer und seinem Team kleine Kinder therapiert, die massivste Ess- und Schlafstörungen haben. Bis hin zur Mangelernährung verweigern sie das Essen, nachts machen sie kaum ein Auge zu. Sie haben keinerlei Frustrationstoleranz, sie schreien, sie sind aggressiv oder verletzen sich selbst. Die Kinder sind krank und verhaltensgestört, ihre Eltern seelisch und körperlich am Ende.

Die Kinder sind von ihren Eltern nicht vernachlässigt worden. Im Gegenteil. Jeden Wunsch lesen sie den Kleinen von den Augen ab, sie sind überfürsorglich und ängstlich um das Wohl der Kinder bemüht. „Wenn es meinem Kind gut geht, geht es auch mir gut“, lautet ihr Motto. Umgekehrt wird ein Schuh draus, erläutert der Psychologe. „Wenn es Ihnen gut geht, geht es auch dem Kind gut.“

Die mindestens dreiwöchige Therapie bindet auch die Eltern ein. Sie müssen lernen, ihre Verhaltensmuster zu ändern. Grenzen aufzuzeigen, klare Signale zu senden, loszulassen, das Kind nicht uneingeschränkt in den Mittelpunkt zu stellen. Nur so kann die verheerende Spirale aus Verwöhnen und Tyrannei, aus Hilflosigkeit und Überforderung im komplizierten Geflecht einer Familie durchbrochen werden.

Der zweistündige Film zeigt schonungslos die anfänglichen Kämpfe mit den Kindern, die Zweifel und Nöte der Eltern, die Rückschläge. Doch am Ende steht bei den meisten der Erfolg. Die Dokumentation sollte eigentlich das Pflichtprogramm werdender Eltern sein. Zeigt sie doch auf, wie es möglich ist, in der Balance zwischen elterlicher Liebe und erzieherischer Konsequenz die kindlichen Muster zu verstehen und angemessen auf sie zu reagieren.

Eine derart einschneidende Therapie wie in „Elternschule“ steht erst am Ende eines langen und quälenden Prozesses. Nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und die Eltern mit dem Rücken zur Wand – so lautete auch die Botschaft einer Expertenrunde im Anschluss an den Film. Der Sozialpädagoge Christian Wagner vom Josefinum in Augsburg, Claudia Haas, Beratungsrektorin am Staatlichen Schulamt in Krumbach, die Sozialpädagogin Sabrina Werth vom Amt für Kinder, Jugend und Familie sowie dessen Leiterin Antonia Wieland wiesen auf die vielfältigen Angebote hin, die ratsuchenden Eltern im Landkreis zu Verfügung stehen – vom Kinderschutzbund, den Familienstützpunkten, den Familienpaten und den Schulpsychologen über die Erziehungsberatungsstellen bis hin zum Kinder- und Jugendamt.

Falsch verstandene Scheu sei nicht der richtige Weg, erklärte Christian Wagner: „Wir machen keine Kontroll-, sondern Hilfsangebote.“ Sie sollten genutzt werden, ehe es zu spät sein könnte.

