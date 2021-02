vor 56 Min.

Dieb stiehlt Frau am Bahnsteig Geldbeutel aus der Handtasche

Eine junge Frau wartet am Bahnsteig auf den Zug. Als sie bemerkt, dass ein Mann den Geldbeutel aus ihrer abgestellten Handtasche klaut, rennt sie ihm nach.

Am Dienstagvormittag wurde einer jungen Frau laut Polizei zwischen 8.50 Uhr und 9 Uhr am Bahnhof in Günzburg im Wartebereich von Gleis 2 der Geldbeutel gestohlen. Sie hatte ihre Handtasche am Boden abgestellt, während sie auf den Zug wartete. Die Geschädigte rannte dem Täter nach und konnte ihn so zunächst verfolgen. Dann verlor sie ihn aber aus den Augen. Der Tatverdächtige ist etwa 170 cm groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und hatte schwarze Handschuhe an. Zudem trug er einen schwarzen Mund-/Nasenschutz. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (zg)

Themen folgen