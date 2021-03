01:32 Uhr

Diese CSU-Delegierten sind gewählt worden

Diese Politiker aus dem Kreis Günzburg stehen für die Nominierungsversammlung im Bundeswahlkreis, den Parteitag und den Bezirksparteitag zur Verfügung.

In drei „Kategorien“ wurden in der CSU-Kreisvertreterversammlung Delegierte und Ersatzdelegierte gewählt: Jeweils 61 in die Delegiertenversammlung im Bundeswahlkreis Neu-Ulm, jeweils sieben in den Parteitag, jeweils 13 in den Bezirksparteitag:

Delegierte für die Nominierungsversammlung im Bundeswahlkreis (der erstgenannte Delegierte hat mit 96 Prozent der Stimmen den höchsten Stimmenanteil, der letztgenannte den geringsten Anteil mit 68 Prozent): Hans Reichhart, Roland Kempfle, Georg Schwarz, Thomas Ermer, Monika Wiesmüller-Schwab, Gabriele Wohlhöfler, Ruth Niemetz, Stefan Baisch, Robert Hartinger, Martin Brenner, Tobias Bühler, Hubert Hafner, Susanne Wohlhöfler, Robert Strobel, Ilse Thanopoulos, Margit Werdich-Munk, Markus Dopfer, Alois Held, Barbara Kempfle, Daniel Schuler, Christa Wenninger, Anton Birle, Hans-Hermann Kohler, Hans Reichhart sen., Franz Alstetter, Hedwig Bierlein, Roman Gepperth, Christian Konrad, Barbara Lenzgeiger, Philipp Rauner, Stefanie Wagner, Gilbert Edelmann, Claudia Ermer, Florian Kaida, Leonhard Ost, Bernhard Sonner, Ernst Bierlein, Jürgen Flemisch, Monika Riß, Max Schmid, Julia Dümmler, Werner Brenner, Robert Schmid, Thomas Wagner, Norbert Weiß, Georg Baur, Heike Glassenhart, Mathias Ihle, Hermann Högel, Hans-Jörg Stuhler, Simone Thoma, Judith Konrad, Ralf Wetzel, Elisabeth Eiband, Günter Treutlein, Stefan Butt, Frank Reuther, Raphael Sallinger, Hansjörg Vogg, Stefan Waibel, Christoph Meier.

Delegierte für den Parteitag: Hans Reichhart, Monika Wiesmüller-Schwab, Georg Schwarz, Roland Kempfle, Stefan Baisch, Robert Strobel, Daniel Schuler.

Delegierte für den Bezirksparteitag:

Hans Reichhart, Georg Schwarz, Monika Wiesmüller-Schwab, Hubert Hafner, Roland Kempfle, Margit Werdich-Munk, Ruth Niemetz, Robert Strobel, Ilse Thanopoulos, Stefan Baisch, Martin Brenner, Hans Reichhart sen., Barbara Kempfle.

