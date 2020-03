vor 2 Min.

Diese Events finden im Landkreis wegen Corona nicht statt

Immer mehr Veranstaltungen im Landkreis Günzburg werden gestrichen oder verschoben. Ein Überblick:

Von Alexander Sing und Lara Schmidler

Viele Veranstaltungen sind im Landkreis Günzburg wegen Corona bereits abgesagt worden.

Sport Nach dem Bayerischen Handballverband haben auch alle anderen großen Sportverbände im Freistaat ihren Spielbetrieb eingestellt. Die Amateurfußballer pausieren zunächst bis einschließlich 23. März, wie der Bayerische Fußballverband (BFV) am Freitagvormittag mitteilte. Wie es darüber hinaus weitergeht, ist noch offen. Für den Moment sei aber geplant, die ausgefallenen Partien nachzuholen, heißt es vom BFV. Aber auch eine Verlängerung der Aussetzung sei nicht auszuschließen. Ob der Trainingsbetrieb und Testspiele stattfinden, müssten die Vereine selbst entscheiden. Der Verband rät aber dringend dazu, die Spieler zu Hause zu lassen. Einen Schritt weiter gehen andere Verbände. So wird etwa im Tischtennis und im Volleyball die Saison mit sofortiger Wirkung beendet. Wie sich das auf Auf- und Abstiege auswirkt, wollen die Verbände später bekannt geben. Die Sportschützen haben zudem sämtliche Meisterschaften für dieses Jahr ausgesetzt. Abgesagt werden muss auch die Premiere der Mountainbike-Bundesliga, die für den 20. und 21. März in Krumbach und Obergessertshausen geplant war.

Weitere außersportliche Absagen im Landkreis Günzburg (ohne Gewähr auf Vollständigkeit)

Günzburg Betroffen von Absagen sind die Kinderbibeltage, die Frühjahrsdienstversammlung der Kreisjugendfeuerwehr Günzburg, alle Veranstaltungen des Bayerischen Bauernverbandes bis 19. April und der Touristische Jahresauftakt des Regionalmarketings Günzburg. Ferner entfallen alle von der Stadt Günzburg organisierten Veranstaltungen im Forum am Hofgarten, in der Stadtbücherei, im Heimatmuseum und in den Sporthallen bis 20. April. Bis auf Weiteres findet der Lungen- und Koronarsport des VfL 1874 Günzburg nicht statt. Die Volkshochschule Günzburg sagt alle Kurse bis 19. April sowie mehrere Veranstaltungen ab. Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Vhs. Auch der Informationsabend zu Leserreisen unserer Zeitung (geplant am 19. März im Landgasthof Linde) wird verschoben.

Ichenhausen Abgesagt wurden die Abfallsammelaktion im Rahmen der Umweltwoche, der Fastenmarkt, der Osterbasar und die Skigymnastik in der Franziska-Ziehank-Halle. Das Bayerische Schulmuseum bleibt bis 20. April geschlossen, alle Termine werden abgesagt. Folgende Veranstaltungen werden verschoben: die Dienst- und Mitgliederversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren Hochwang, Rieden und Autenried, das Jugendblasorchesterkonzert in der Friedrich-Jahn-Halle, der Blockflötenworkshop in der Musikschule sowie das Gitarrenkonzert in der ehemaligen Synagoge.

Leipheim Das Irish-Spring-Festival im Zehntstadel findet nicht statt. Das Museum „Blaue Ente“ wird vorerst geschlossen und das Schaubrauen abgesagt. Die Aufführungen der Theatergruppe Moosdeif’l Riedheim für die Theatersaison „Explosive Landwirtschaft“ werden verschoben.

Burgau Die Aufführungen des Ostertheaters der Laienspielgruppe Unterknöringen entfallen ersatzlos.

Krumbach Das Konzert der Musikgruppe „Liadhaber“ in der alten Roggenschenke wird verschoben. Die Volkshochschule Krumbach hat bis 19. April alle Kurse und Veranstaltungen abgesagt. Im Pfarrheim St. Michael findet ebenso lange keine Veranstaltungen statt.

Dürrlauingen Die Aufführungen des Theaterstücks „Neurosige Zeiten“ der Theaterfreunde Dürrlauingen entfallen.

Jettingen-Scheppach Das Josefsfest in Freihalden findet nicht statt.

Gundremmingen Die Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Waldstetten-Heubelsburg wird verschoben.

