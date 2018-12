vor 40 Min.

Diese Frau hat Offingen erzogen

Maria Lehnert arbeitet seit 44 Jahren im Kindergarten. Bald geht sie in den Ruhestand. Sie verrät, wie Bürgermeister Thomas Wörz als Kindergartenkind war.

Von Philipp Wehrmann

Wenn Maria Lehnert mit Äpfeln, Birnen und Orangen in der Hand durch den Raum läuft, bemerken das die Kinder schnell: Sie stellen sich um einen der niedrigen Tische und warten, bis die Erzieherin ihnen ein Stück Obst reicht. „Die essen schneller, als ich schneiden kann.“ Dabei würden sich die Kinder zu Hause nicht gerade ums Obst reißen, wie sie von den Eltern hört. „Man muss es nur richtig verkaufen.“ Isst ein Kind erst einen Schnitz, wollen die anderen nicht zu kurz kommen.

Auch als Leiterin wollte sie mit den Kindern arbeiten

Lehnert arbeitet seit 44 Jahren im Offinger Kindergarten. Mit 19 Jahren war sie fertig mit der Ausbildung und ging nach Dürrlauingen, zwei Jahre später trat sie die Stelle in ihrem Heimatort Offingen an. „Mein Vater sagte, ich soll eine Tippmamsell bei der Wollfilzfabrik werden.“ Das wollte sie nicht. Eine gute Entscheidung, findet sie heute. 1998 wurde sie Leiterin des Kindergartens und blieb es bis zu diesem Herbst. Neben der Büroarbeit wollte sie weiter in den Gruppen arbeiten, das stand für sie immer fest. „Ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen.“ Lieder singen, Spiele spielen, Sport machen – die acht Stunden vergingen mit den Kindern jeden Tag wie im Flug.

Der Bürgermeister und der Pfarrer gingen zu ihr in den Kindergarten

1976 besuchten zwei Kinder, die heute das Leben in Offingen prägen, ihren Kindergarten: Bürgermeister Thomas Wörz und Pfarrer Bernd Reithemann. „Vom Pfarrer habe ich nicht so viel mitbekommen, er war in einer anderen Gruppe. Aber Thomas war so ein braver Kerl.“ Der heutige Bürgermeister ist ebenfalls zum Gespräch mit Lehnert gekommen. Seine ehemalige Erzieherin sieht ihn an und sagt: „Mit den Bauklötzen hast du am liebsten gespielt, gell?“ Der Bürgermeister nickt ihr zu und lacht. „Thomas in der Bauecke, dann war alles gut. Einmal hat er die Kiste mit den Klötzen getragen und ist hingefallen, da hats vielleicht einen Schlag getan.“ Wider Erwarten wurde kein Maurer oder Architekt aus ihm, dafür ein Krankenpfleger und später Rathauschef.

Sie kennt noch alle Namen der Kinder von 1976

Der Bürgermeister hat ein Bild seiner Kindergartengruppe mitgebracht. „Wir haben es gerade angeschaut. Maria kennt noch alle Namen der Kinder.“ Er stellt fest, dass alle Menschen, die auf dem Bild noch vier bis sechs Jahre alt waren, noch am Leben sind. Keine Selbstverständlichkeit, wie Lehnert weiß. Vor drei Jahren traf sie ein schlimmer Schicksalsschlag: Ihr Sohn erkrankte an Krebs. Er starb zwei Wochen nach seinem 30. Geburtstag. „Die Arbeit mit den Kindern hat mir durch diese Zeit geholfen. Mit ihnen ist immer etwas los. Da hat man keine Zeit, sich über anderes Gedanken zu machen.“

Lehnert hat ihr einziges Kind anders erzogen, als sie es bei manchen Eltern heute beobachtet: „Viele erlauben ihren Kindern alles, sind inkonsequent.“ Einmal habe ihr Sohn im Supermarkt ungefragt ein Spielzeugauto aufs Laufband gelegt. „Und wovon sollen wir dann satt werden?“, habe sie ihn gefragt. Damit war das Thema erledigt.

Die Erzieherin beobachtet Sprachschwierigkeiten

Immer häufiger beobachtet sie, dass Kindern – auch aus deutschstämmigen Familien – das Sprechen schwerfällt. Sie führt das darauf zurück, dass sie früher und häufiger auf ihren Smartphones und Tablets herumtippen, wie ihre Mütter und Väter. „Wie sollen Kinder sprechen lernen, wenn ihre Eltern nicht mit ihnen reden?“ Wörz sagt: „Früher waren Hörspielkassetten noch das Highlight.“ Manches hat sich aber auch zum Guten geändert: So kümmert sich heute ein Team um eine Gruppe von Kindern. Am Anfang ihres Berufslebens gab es keine Kinderpfleger, die die Erzieher unterstützen konnten. Dass eine Betreuerin auf 30 Kinder aufpassen musste, sei keine Seltenheit gewesen. Dafür müssten die Mitarbeiter des Kindergartens heute mehr Papierkram erledigen, alles muss dokumentiert werden. „Ohne das hat die Erziehung früher auch geklappt.“

Auf Parteipolitik legte sie im Gemeinderat wenig Wert

Lehnert war 18 Jahre Mitglied des Gemeinderats, bis 2014. Die letzten sechs davon saß Wörz am Kopf des Tisches. „Ich war ja für die CSU im Gemeinderat und er für die SPD. Darauf habe ich aber sowieso nie Wert gelegt. Wenn ich eine andere Meinung hatte, dann war mir die Partei egal.“ Am 1. Februar 2019 verbringt Lehnert den ersten Tag im Ruhestand. Sie fürchtet nicht, dass ihr langweilig wird. „Ich bin froh, dass ich gesund in die Rente gehen kann, das ist das Wichtigste.“ Mit ein Grund sind die Hocker im neuen Kindergarten. „Ich weiß nicht, wieso man keine Stühle genommen hat“. Von denen könnten die Kinder nicht herunterplumpsen wie von den Hockern – was 30 Mal am Tag passiere, sagt sie lachend.

