Diese Projekte stehen im Günzburger Rekordhaushalt

Auf fast 63 Millionen Euro steigt das Zahlenwerk an. Welche Investitionen getätigt werden und wieso der Schuldenstand der Kämmerin ein paar Sorgenfalten bereitet.

Von Michael Lindner

Die Stadt Günzburg eilt in Sachen Haushalt von Rekord zu Rekord. Dieses Jahr wuchs das Zahlenwerk auf insgesamt 62,8 Millionen Euro an – das bedeutet ein Plus von 1,3 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Obwohl der Vermögenshaushalt abnimmt, stehen dieses Jahr einige große Projekte und Investitionen an.

Teuerste Einzelmaßnahme ist der Bau der neuen Feuerwache. Hierfür sind 2020 vier Millionen Euro vorgesehen. Die zweitgrößte Investition ist der Neubau einer Kindertagesstätte in der Weststadt. Für dieses Projekt, das in wenigen Wochen beginnen wird, sind im laufenden Jahr 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Die Sanierung der Maria-Theresia-Mittelschule Haus 4 schlägt mit knapp einer Million Euro zu Buche. „Der Ausbau unserer vorhandenen Betreuungseinrichtungen und die Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes werden in diesen und den kommenden Jahren weitere Schwerpunkte bilden“, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

Waldbad, Rebayhalle und Breitbandausbau sollen angegangen werden

Um die Sanierung und die Neuausrichtung des Waldbades vorzubereiten, plant die Stadt mit Kosten in Höhe von 420000 Euro. Doch damit nicht genug: Die Stadt stellt in diesem Jahr unter anderem Mittel für die barrierefreie Gestaltung der Laufwege in der Altstadt (290000 Euro), Sanierungsmaßnahmen für die Rebayhalle (650000 Euro), Planung für das Heimatmuseum (220000 Euro), Breitbandausbau mit Glasfaser (300000 Euro) sowie die Erschließung des Baugebiets „Verlängerung Kantstraße“ (300000 Euro) zur Verfügung. Für den Erwerb von Grundstücken sind knapp 1,8 Millionen Euro vorgesehen.

Um all diese Projekte zu finanzieren, wird ein Kredit in Höhe von fünf Millionen Euro benötigt. Der Schuldenstand wächst von jetzt 5,2 Millionen Euro auf dann 11,6 Millionen Euro. Bis zum Jahr 2023 wird dieser voraussichtlich gar auf 20,7 Millionen Euro anwachsen, erklärte Kämmerin Heidi Henseler, die von ein paar Sorgenfalten sprach, die bei ihr durch diese Verschuldung ausgelöst werden. „Es stehen unglaublich viele Projekte auf der Agenda, aber um eine Priorisierung werden wir auch in den nächsten Jahren nicht herumkommen“, warnte Henseler.

Bis Ende 2020 will Günzburg 100 neue preiswerte Wohnungen geschaffen haben

Jauernig freute sich über die Steuereinnahmen für das zurückliegende Jahr: „Sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei der Grunderwerbssteuer konnten wir die Ansätze teilweise deutlich übertreffen.“ Der Oberbürgermeister regte an, dass in einer rasant wachsenden Stadt wie Günzburg mit seinen 21200 Einwohnern Wohnen auch in Zukunft bezahlbar sein muss. „Bis Ende 2020 wollten wir 100 neue preiswerte Wohnungen geschaffen haben. Bis 2021 könnten wir diese Anzahl sogar noch einmal verdoppeln“, sagte Jauernig. Da die Anzahl der älteren Mitbürger weiter steigt, wird der Aus- und Neubau des städtischen Altenheims in diesem Jahr beginnen.

Jauernig: Haushalt entspricht der Balance aus Verantwortung und Mut

„Unsere Stadt pulsiert. Sie erfreut sich großer Beleibtheit und sie wächst. Für die Zukunft wird es mehr denn je darauf ankommen, ein nachhaltiges Wachstum zu planen und zu leben“, sagte Jauernig. Seiner Meinung nach entspreche der diesjährige Haushalt der Balance aus Verantwortung und Mut. Mit dem Zahlenwerk, das am Montagabend vorgestellt wurde, möchte die Stadt in die Zukunft investieren. Der Haushalt der Stadt Günzburg und der Armenstiftung sowie der Wirtschaftsplan der Heiliggeist-Spitalstiftung wurde vom Stadtrat einstimmig beschlossen.

