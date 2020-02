vor 34 Min.

Diese Senioren haben besonders viel Spaß am Leben

In geselliger Runde bleiben sie körperlich und geistig fit. Das hat sich im Landkreis Günzburg herumgesprochen. Was macht diese spezielle Gemeinschaft aus?

Von Claudia Jahn

Von wegen Einsamkeit pflegen und alleine zu Hause schönen, vergangenen Zeiten nachträumen. Das ist nichts für die Senioren, die sich regelmäßig in Offingen treffen und dabei in einer geselligen Runde ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit pflegen.

Geboren aus der Idee, ein griffiges und ansprechendes Angebot für Gemeindemitglieder der Altersgruppe „65 plus“ zu schaffen, stellte Monika Schweizer, die Seniorenreferentin des Offinger Gemeinderates, im Laufe der vergangenen zwölf Jahre ein attraktives Programm zusammen, das sich so großer Beliebtheit erfreut, dass der Teilnehmerkreis nicht nur das direkte Einzugsgebiet der Marktgemeinde abdeckt, sondern nahezu den ganzen nördlichen Landkreis. Es sind Empfehlungen von Freunden und Bekannten, die die Teilnehmer anlocken und eine mögliche Schwellenangst erst gar nicht aufkommen lassen. „Mich hat eine Nachbarin mitgenommen, jetzt bin ich seit vier Jahren dabei und hoffe, noch recht lange dabei bleiben zu können“ oder „Ich freue mich jedes Mal auf diese nette Gemeinschaft, bei der ich mich so richtig angenommen fühle“ – mit solchen Worten von Besuchern lässt sich ein wenig das Geheimnis des Erfolgs ergründen.

Der Seniorentanz ist besonders beliebt

Einer der Hauptanziehungspunkte des Programms ist sicherlich der Seniorentanz, wo beileibe keine gemächlichen Bewegungsübungen stattfinden, sondern bei schwungvollen Musikstücken der verschiedensten Stilrichtungen Körper, Geist und Seele gleichermaßen gefordert werden. Seit nunmehr zehn Jahren hat die ausgebildete Tanzleiterin Gonda Gubo eine Gruppe aufgebaut, deren Teilnehmerzahl mittlerweile auf 26 Personen angewachsen ist. Nach dem Motto „jeder ist willkommen, der Spaß an Bewegung mit Musik hat“, sorgt sie mit ausgewählten Tänzen dafür, dass die Senioren richtig ins Schwitzen kommen.

Es ist gewissermaßen ein Schwall von Endorphinen, der hier alle zwei Wochen im Gruppenraum des Offinger Klaiberhauses freigesetzt wird. Eine Dame aus Burgau bringt den Spaßfaktor der Nachmittage auf den Punkt, wenn sie sagt: „Hier werden nicht nur Tanzschritte eingeübt, sondern wir erleben jedes Mal auch ein schönes Training für unser Zwerchfell und die Bauchmuskeln, weil wir so viel zum Lachen haben.“ Der ältesten Teilnehmerin der Gruppe merkt man ihre 89 Jahre nicht an. Sie hat früher viel getanzt und nach dem Verlust ihres Partners nach einer Möglichkeit gesucht, ihr Hobby weiter pflegen zu können. Und wer nicht ganz so geübt im Tanzen ist, fühlt sich ebenfalls wohl, denn in dieser Gruppe gibt es keine Fehler, sondern eben nur „andere Bewegungen“.

Das Seniorenkino ist der Renner

„Einfach singen in Gemeinschaft, ohne den Druck von anstehenden Auftritten, der Seele etwas Gutes tun“ – das liebt eine Teilnehmerin so sehr am „offenen fröhlichen Singen“, das einmal monatlich angeboten wird. Als richtig spannend bezeichnen die jung gebliebenen Teilnehmer das Gehirnjogging beim Gedächtnistraining, bei dem alle zwei Wochen die grauen Zellen auf unterschiedlichste Art und Weise gefordert werden und somit der Erhalt der geistigen Frische auf möglichst hohem Niveau gewährleistet werden soll. Für ein regelmäßig volles Haus sorgt das Seniorenkino, bei dem zwei Mal jährlich ein speziell ausgewählter Film im Offinger Lichtspielhaus gezeigt wird. Natürlich gibt es im Ort auch das Standardangebot eines Seniorencafés, wo im zweiwöchentlichen Rhythmus bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit zum Austausch und unbeschwerten Ratschen geboten ist.

Die Angebotsvielfalt ist groß. Aber entscheidend für die Resonanz der Teilnehmer sind der Wohlfühlcharakter in einer offenen Gemeinschaft und die Kontaktmöglichkeit mit aufgeschlossenen Gleichgesinnten. Das hat sich herumgesprochen.

Das sind die Angebote Gedächtnistraining und Seniorencafé: Mittwochnachmittag jeweils im Wechsel; Seniorentanz: Montagnachmittag alle zwei Wochen; Fröhliches Singen: Dienstagnachmittag einmal im Monat; Seniorenkino: zwei Mal jährlich; Handy- und Tabletsprechstunde für Senioren in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum erstmals am Freitag, 28. Februar, im Sitzungssaal des Rathauses. Kontakt und nähere Informationen bei Monika Schweizer, Telefon 08224/1558.

