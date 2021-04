vor 35 Min.

Diese junge Burgauerin will den Ärmsten in Peru helfen

Plus Henriette Söll wird in einigen Monaten für drei Jahre in einer Klinik in den Anden arbeiten. Was auf die Burgauerin dabei zukommt und was sie dazu bewegt.

Von Peter Wieser

„Diospi Suyana“ ist Quechua (gesprochen: „Ketschua“), eine im Andengebiet Südamerikas verbreitete Sprache und bedeutet „Wir vertrauen auf Gott“. „Diospi Suyana“, so heißt auch ein Missionskrankenhaus im Süden Perus, das sich speziell an die dort lebende arme Bergbevölkerung, insbesondere an die Quechua-Indianer, richtet. In einigen Monaten wird Henriette Söll aus Burgau dort arbeiten – für eine Dauer von drei Jahren.