Dieser Mann hat einen der grünsten Jobs im Landkreis Günzburg

Der Biologe Ralf Schreiber ist seit 2019 für eine Naturschutz-Fachkartierung im Landkreis Günzburg unterwegs, eine Art Inventur für bestimmte Tierarten in der Region. An diesem Weiher in Kötz hält der Biologe Ausschau nach Libellen, findet jedoch nicht so viele, wie er sich erhofft hatte – die fischreichen Gewässer im Landkreis verhindern, dass sich andere Tierarten dort ansiedeln können.

Plus Wie es um die hiesige Fauna steht, erzählt Biologe Ralf Schreiber bei einer Expedition in die Heimat im Kreis Günzburg. Was er schildert, ist erschreckend.

Von Lara Schmidler

Von einem Arbeitsplatz, wie ihn Ralf Schreiber hat, können die meisten nur träumen. Alles ist grün, die Stille des Waldes wird nur von einem leisen Zirpen unterbrochen und vom nahe gelegenen Weiher, der das Ziel des heutigen Ausflugs ist, trägt der leise Wind immer wieder das Quaken eines Frosches herüber. Diese Naturgeräusche sind für den Biologen nicht einfach eine nette Untermalung – sie helfen ihm, seine Arbeit zu machen.

Denn Ralf Schreiber ist seit einem knappen Jahr im nördlichen Landkreis Günzburg unterwegs, um eine sogenannte Naturschutz-Fachkartierung vorzunehmen. Das ist eine Art „Inventur“ für verschiedene Tierarten. Ein Kollege des Biologen ist dafür im südlichen Landkreis auf Tour. Die Ergebnisse der etwa zweijährigen Bestandsaufnahme werden dann Ende dieses Jahres mit dem Resultat der letzten Kartierung verglichen. Diese war vor 20 Jahren. Was hat sich verändert?

Biologe Ralf Schreiber muss sich den Weg erst einmal suche

„Die meisten Tierarten, die damals häufig vorgekommen sind, gibt es jetzt nur noch selten, und diejenigen, die es selten gegeben hat, gibt es mittlerweile gar nicht mehr“, sagt Schreiber. Vom Weiher am nördlichen Ortsrand von Kötz, der heute auf seinem Plan steht, erhofft sich der Biologe eine reiche Fauna.

Doch den Weg dorthin muss sich der 58-Jährige erst einmal suchen. Durch schulterhohe Brennnesseln und wuchernden Riesenbärenklau, ein Neophyt, der andere Pflanzen verdrängt, wie der Biologe erklärt, bahnt sich Schreiber seinen eigenen kleinen Trampelpfad. Dabei kommt ihm sein langstieliger Kescher zugute, mit dessen Ende er regelmäßig den Weg vor sich auf Trittsicherheit prüft. Denn hier muss er aufpassen: Bei einem falschen Schritt landet er mindestens knöcheltief im Morast. Zudem baut eine Biberfamilie fleißig an und hinterlässt überall Baumstümpfe und Erdlöcher, die man im hohen Gestrüpp leicht übersehen kann. Und in ein solches Erdloch will man lieber nicht hineinfallen, sagt Schreiber. „Da könnte ein Biber sich bedroht fühlen und angreifen.“ Passiert ist ihm das allerdings noch nicht.

Manche Tierarten hat er nur mit den Ohren gefunden

Und es sind auch nicht die Biber, auf denen sein Augenmerk liegt. Denn das Bayerische Landesamt für Umwelt, das die Kartierung in Auftrag gegeben hat, gibt eine ganz bestimmte Reihe von Tieren vor, deren Bestand aufgenommen werden soll. Darum hält Schreiber nach Feldvögeln, Reptilien, Amphibien, Tagfaltern, Libellen und Heuschrecken Ausschau.

Viele Tierarten hat der Biologe schon gefunden – manche davon nur mit den Ohren. „Man muss Heuschrecken oder Frösche oft gar nicht einfangen, man hört an ihren Geräuschen, um welche Art es sich handelt.“ Auch am Kötzer Weiher ist ein Frosch zu hören. Libellen sind jedoch kaum unterwegs. Vielleicht ist es auch noch zu frisch für die wärmeempfindlichen Tiere, vermutet Schreiber und holt sein Fernglas heraus, um das Ufer gegenüber abzusuchen. Neben der Temperatur könnte jedoch auch der Fischbestand die Libellen fernhalten. Denn je mehr Fische in einem Weiher sind, desto artenärmer ist die Gegend. Das ist im Landkreis Günzburg ein Problem, denn inzwischen sind die meisten Weiher von Fischen besiedelt – das war vor 20 Jahren noch nicht so.

Manches bleibt dem ungeschulten Auge verborgen

Schreiber wandert am See entlang, den Kescher im Anschlag, deutet immer wieder auf Schilfhalme oder ins hohe Gras, wo er mit seinen geschärften Sinnen und viel Erfahrung Tiere wahrnimmt, die dem ungeübten Auge verborgen bleiben. So macht der Biologe mühelos mitten im Grün einen Grasfrosch aus, der ganz still wartet, bis die Gefahr vorüber ist. „Hoffentlich bleibt er am Wasser“, sagt Schreiber. Denn hier klettern Frösche und Kröten oft die Böschung hinauf und werden dann auf der Straße überfahren.

Mehrmals fängt der Biologe mit seinem Kescher kleine Libellen ein, doch zufrieden ist er mit seinen Entdeckungen nicht. „Das hier ist eine Pechlibelle, die ist nichts Besonderes – im Prinzip das Unkraut unter den Libellen.“ Der Weiher ist einfach zu wenig besiedelt. Er entscheidet sich zum Aufbruch. Das nächste Ziel: eine Wiese in Haldenwang. Schreiber hofft, hier auf viele Heuschrecken und Schmetterlinge zu stoßen.

Die ehemalige Feuchtwiese ist fast vollständig ausgetrocknet

Doch auch dort ist die Diversität der Lebewesen überschaubar. Ein Graben teilt die Wiese in der Mitte, nach hinten wird sie von einem großen Brennnesselfeld begrenzt. Eigentlich hatte der Biologe gehofft, hier auf die Sumpfschrecke zu treffen. Denn die ist eine vom Landesamt für Umwelt vorgegebene Zielart, also bei der Kartierung besonders wichtig.

Doch von dem Tier ist weit und breit nichts zu hören oder zu sehen. Der tiefer gelegte Graben hat die ehemalige Feuchtwiese fast vollständig ausgetrocknet. Für Landwirte ein Vorteil, doch für die Sumpfschrecke kein guter Lebensraum. Dafür findet Schreiber einen Schornsteinfeger. In diesem Fall ist das kein Mensch mit schwarzer Kleidung, rußverschmiertem Gesicht und einer Quaste, sondern ein Schmetterling. Der Biologe fängt das Tier mit dem Kescher ein und holt es dann ganz vorsichtig heraus. „Schmetterlinge halten mehr aus, als man denkt“, sagt er. Trotzdem sollte man als Unerfahrener keinen Schmetterling fangen.

Doch der Schornsteinfeger bleibt einer der wenigen Falter, die Schreiber ausmachen kann. Denn es gibt kaum Blumen auf der Wiese, die den Schmetterlingen als Nahrung dienen. Dafür spricht auch der angrenzende Brennnesselwald: Denn Brennnesseln, wie auch Schilf, wuchern besonders dort, wo der Boden stark gedüngt ist. Blumen dagegen brauchen einen nährstoffarmen Boden.

Für natürliche Blumenwiesen bleibt wenig Boden

Da die Flächen im Landkreis intensiv landwirtschaftlich genutzt und entsprechend gedüngt werden, bleibt wenig Boden für natürliche Blumenwiesen. „Das Volksbegehren hat schon etwas verbessert“, sagt Schreiber. Trotzdem sei er erschüttert gewesen, als er seine ersten Runden durch das Günzburger Land gezogen habe. „Qualitativ und quantitativ hat sich hier sehr viel verschlechtert.“

Als Biologe muss man auch mal genauer hinschauen: Hier sitzt ein Grasfrosch, der zwischen den Pflanzen leicht zu übersehen ist. Doch dem geübten Auge von Ralf Schreiber entgeht so leicht nichts. Bild: Lara Schmidler

Sein letzter Stopp ist ein Gebiet bei Oxenbronn. Hier ist erst kürzlich gemäht worden, Schilf begrenzt die Wiese von allen Seiten. Das bedeutet mal wieder: Der Boden ist zu nährstoffreich, es gibt keine Blumen. Das könnte einerseits am nitratreichen Regen, andererseits an den umliegenden Feldern liegen – immer wieder fließt von dort der Dünger ab und sickert auch in den Boden der ungenutzten Flächen.

Manche Flächen müssen regelmäßig gemäht werden

Anders als viele es erwarten würden, dürfen solche Flächen dann nicht sich selbst überlassen werden, sondern müssen regelmäßig gemäht werden. Das entzieht dem Boden die Nährstoffe. Das sind natürlich Kosten, die dem Landkreis anfallen. Doch Schreiber hält es für sehr wichtig. „Das mag auf den ersten Blick nicht so viel bringen, wie zum Beispiel ein Maisfeld, aber der Erhalt der Natur ist doch schon ein Nutzen an sich.“

Am Ende wird er doch noch einmal fündig: Er fängt eine kleine Hufeisen-Azurjungfer, die an einem kleinen Tümpel herumschwirrt. Nicht so gut wie die viel seltenere Gabel-Azurjungfer, die der Biologe vor Kurzem zum ersten Mal im Landkreis gesichtet hat – aber immerhin besser als nichts.

