Dieser junge Bubesheimer ist am Sonntag im Tatort zu sehen

Plus Lukas Braml spielt in der ARD-Krimireihe mit. Der Sechsjährige hat sich gegen 200 Bewerber durchgesetzt. Für ihn wurden extra die Dreharbeiten verschoben.

Sonntag für Sonntag sitzen Millionen von Deutschen vor dem Fernseher, um eine neue Folge der ARD-Krimireihe Tatort zu sehen. Egal ob es das Ermittlerduo Ivo Batic und Franz Leitmayr (gespielt von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl ) aus München oder eines seiner Kollegen aus Münster oder Köln ist. Seit 2015 gibt es auch einen Franken-Tatort – und in jenem spielt am Sonntagabend, 1. März, um 20.15 Uhr auch Lukas Braml aus Bubesheim mit.

Der Sechsjährige setzte sich gegen mehr als 200 andere Bewerber durch, die sich alle für diese Komparsenrolle interessierten. Lukas ’ Tante Sabine Kappelmeier-Sailer hatte vergangenes Jahr im Mai auf der Internetseite des BR die Suche nach Komparsen entdeckt. Unter anderem wurden ganz bestimmte Typen gesucht.

Sechs bis acht Jahre und schöne blaue Augen

Bei „Für alle kleinen Franken, ein Junge im Alter von sechs bis acht Jahren mit schönen blauen Augen“ dachte sie sofort an ihren Neffen. Die geforderte Online-Bewerbung mit ganz natürlichen Fotos war von Lukas ’ Mama Birgit Braml schnell gemacht, unter dem Stichwort „Junge blau“ an den BR geschickt und wenig später mit der glücklichen Kunde beantwortet.

Am Ende machte sich kein kleiner Franke, sondern ein kleiner Schwabe auf den Weg nach Nürnberg , um an der 1122. Tatort-Episode mit dem Namen „Die Nacht gehört dir“ mitzuwirken.

Wissenswertes zum "Tatort" 1 / 8 Zurück Vorwärts Der ARD-"Tatort" ist die langlebigste und erfolgreichste Krimireihe im deutschen Fernsehen.

DER ERSTE FALL: Der erste "Tatort" war "Taxi nach Leipzig", der am 29. November 1970 lief. Der Hamburger Hauptkommissar Paul Trimmel (Walter Richter) musste einen deutsch-deutschen Mordfall klären. Der 1000. Tatort heißt ebenfalls "Taxi nach Leipzig".

DIE ERSTE KOMMISSARIN: Als erste Ermittlerin der Reihe schickt der Südwestfunk (SWF) 1978 Kommissarin Marianne Buchmüller (Nicole Heesters) mit "Der Mann auf dem Hochsitz" ins Rennen. Bis 1980 gibt es drei Folgen.

GIFTSCHRANK: Einige wenige Folgen dürfen nicht wiederholt werden. Sie haben senderintern einen Sperrvermerk. Die Gründe sind verschieden. So spielen bei "Wem Ehre gebührt" verletzte religiöse Gefühle eine Rolle, bei "Krokodilwächter" die große Brutalität im Film.

DER MISSGLÜCKTESTE "TATORT": Zu den Tiefpunkten der "Tatort"-Reihe zählen Kritiker die Fälle (1996 - 1998) des Berliner Kommissars Ernst Roiter (Winfried Glatzeder). Aus Kostengründen hatten die Folgen eine billig wirkende Optik. Zudem warf man den Filmen vor, zu sexistisch, brutal oder zu wirr zu sein. Die Quoten waren trotzdem passabel.

DIE MEISTEN ZUSCHAUER: "Rot - rot - tot" sahen am Neujahrstag 1978 mehr als 26 Millionen Menschen. Das entspricht einer Quote von 65 Prozent. In heutiger Zeit wäre das undenkbar.

DIE MEISTEN TOTEN: Die Folge "Im Schmerz geboren" mit Ulrich Tukur als Felix Murot stellt einen Leichenrekord in der "Tatort"-Geschichte auf. Experten vom "Tatort-Fundus" zählen 51 Leichen.

DER VORSPANN: 30 Sekunden mit spannender, hastiger Ohrwurmmusik, zwei Augen in Nahaufnahme, das rechte im Fadenkreuz, ein Mann, der abwehrend die Arme hebt, rennende Beine auf nassem Asphalt und ein Fingerabdruck, dessen Linie den Flüchtenden einkreist.

Eigentlich hätten die Arbeiten am Set für Lukas am 22. Mai 2019 stattfinden sollen, doch an diesem Tag hatte der junge Bubesheimer Wichtigeres zu tun. Er feierte seinen 6. Geburtstag. Regisseur Max Färberböck hatte ein Einsehen, Lukas durfte einen Tag später kommen. In Nürnberg angekommen, wartete auf ihn schon die Franken-Tatort-Kostümbildnerin. Keine so gute Kleidung sollte es für ein Foto mit Schultüte werden, erinnert sich Lukas. „Ich musste ganz viele Sachen anprobieren und die Jacke kratzte“, sagt Lukas Braml. „Der Regisseur stellte sich eine ganz bestimmte braune Jacke für das Foto des Jungen mit den blauen Augen vor. Die Kostümbildnerin hatte gut zu tun“, bestätigt seine Tante Sabine Kappelmeier-Sailer.

Ein Foto spielt eine besondere Rolle

Welche Rolle dieses Foto haben wird im Tatort , bei dem es um den Mord an einer erfolgreichen Geschäftsfrau geht, wurde nicht gesagt. Lukas sah das Ganze eher entspannt und freute sich nach dem Ausflug in die Welt des Films auf den Besuch im Playmobil-Park, wo er mit seinem Cousin Valentin herumtollte.

Von Kriminalhauptkommissar Felix Voss (gespielt von Fabian Hinrichs ) begrüßt zu werden, in den Büros die Fotos der Tatort-Schauspieler zu sehen, war eher etwas für die Bubesheimer Tatort-Fans Sabine und Jürgen Kappelmeier, die Lukas begleitet hatten. Nur die Pistole, die auf dem Boden lag, blieb Lukas in Erinnerung.

Der Sechsjährige verdiente sein erstes Geld

Für das eigentliche Foto-Shooting musste Lukas ein zweites Mal nach Nürnberg , dieses Mal von seinen Eltern Birgit und Michael Braml begleitet. „Ich war in der Maske und wurde geschminkt“, erzählt Lukas von diesem denkwürdigen 28. Mai, an dem er als Komparse sein erstes Geld verdiente. Und das, obwohl er fotografieren eigentlich gar nicht so mag.

Auch das Motiv der Schultüte , die er halten musste, war nicht so seins. „Eine Rakete hätte ich mir nie ausgesucht. Meine hatte dann einen Bulldog“, erklärt der Erstklässler. „ Lukas hat von allen großes Lob fürs Mitmachen bekommen. Das Ganze lief richtig gut ab – in einem Van gab es Essen und Getränke , alle waren supernett zu Lukas “, fügt Birgit Braml hinzu.

Am Sonntag werden die Erwachsenen den Tatort auf jeden Fall anschauen. Dann wird entschieden, wie viel Lukas und seine jüngeren Geschwister Elias und Johanna von dem Krimi sehen dürfen. „Alles!“, hofft der Junge mit den blauen Augen.