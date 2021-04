Dieses Mehrfamilienhaus in Günzburg könnte ein Fall für das Gericht werden

Plus Ein Bauherr errichtet das Gebäude in Günzburg anders als vor mehr als zwei Jahren genehmigt. Die Verwaltung und der Bauausschuss sind massiv verärgert.

Ärgerlich – dieses Wort war bei der jüngsten Sitzung des Günzburger Bauausschusses gleich mehrfach zu hören. Egal ob es Oberbürgermeister Gerhard Jauernig oder die Stadträte Thomas Ermer und Hans Kaltenecker waren, die dieses Wort verwendeten. Friederike Kurtenbach als Leiterin des Rechtsamts der Stadt Günzburg sagte: „Wir von der Verwaltung sind sauer.“ Der Ärger hängt mit dem neu gebauten Mehrfamilienhaus an der Ecke Wasserburger Weg/Königsberger Straße zusammen. Es gibt wegen der Bauausführung einen starken Konflikt zwischen Bauherr und Stadt – und dieser Streit könnte sogar die Gerichte beschäftigen.

Was ist geschehen? Im Sommer 2018 reichte der Investor eine Bauvoranfrage für die Errichtung des Mehrfamilienhauses mit zwölf Wohneinheiten am Wasserburger Weg ein. Der Bau- und Umweltausschuss ließ das Vorhaben zu – unter der Bedingung, dass die Geschosszahl und die Dachneigung angepasst werden müssen. Drei Monate später, im Oktober 2018, lag das Projekt mit einer geänderten Planung dem Ausschuss erneut zur Abstimmung vor. Das dritte Geschoss wurde auf drei Seiten eingerückt, sodass ein sogenanntes Staffelgeschoss entsteht. Zudem wurde die Dachneigung verringert, wodurch eine geringere Firsthöhe entstand. Alles gut, könnte man meinen. Doch dem ist nicht so, denn das nun errichtete Gebäude schaut in der Realität anders aus, als in den Plänen vorgelegt.

Balkone im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses am Wasserburger Weg sind überdacht

Die Balkone im zweiten Stock auf der West-, Süd- und Ostseite sind nun überdacht. Dadurch gestaltet sich das Sattelgeschoss optisch wie die darunter liegenden Stockwerke – ist also nicht mehr als solches zu erkennen. Die durch Fotovoltaik-Module erfolgte Überdachung lasse das Gebäude massiver und höher wirken. Es entsteht der Eindruck eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses – und das war nicht das Ziel des im Bauausschuss gefassten Beschlusses von 2018 – darin waren sich die Mitglieder des Gremiums in der jüngsten Sitzung einig.

Oberbürgermeister Jauernig ärgert dies massiv. Stadtrat Ermer (CSU) will das Vorgehen des Investors nicht akzeptieren. Es soll so gebaut werden, wie in den Plänen dargelegt. „Das Vorhaben ist nun Richtung Süden noch deutlich wuchtiger als das im Juli 2018 abgelehnte Vorhaben“, sagte der Stadtrat. Da sich in der Umgebung des Neubaus keine grundlegenden baulichen Veränderungen ergeben haben, füge sich dieses Mehrfamilienhaus optisch nicht ein. Dieser aus seiner Sicht rechtliche Verstoß des Bauherrn sei mit einem vertretbaren Aufwand zu beheben – die Überdachung der Balkone müsse weg.

Dies war auch der Vorschlag von Hans Kaltenecker (UWB). Er forderte, einen Rückbau oder zumindest ein mögliches Bußgeld zu überprüfen. Dem schloss sich Martin Endhardt (GBL/Grüne) an. Der Architekt bezeichnete die Optik des Gebäudes als „nicht gelungen“. Er kritisierte zudem die fehlende, aber vorgegebene Begrünung im Bereich der Stellplätze.

Stadt Günzburg sucht eine einvernehmliche Lösung mit dem Bauherrn

Der Bauausschuss stimmte einstimmig dafür, die abweichende Bauausführung als planungsrechtlich nicht zulässig zu definieren. Friederike Kurtenbach von der Rechtsabteilung sagte dazu: „Der Beschluss des Bauausschusses wurde mit Füßen getreten.“ Zur Vermeidung weiterer rechtlicher Schritte wird seitens der Stadtverwaltung zunächst eine einvernehmliche Lösung mit dem Bauherren gesucht. Das entspricht einem freiwilligen Rückbau. „Falls eine solche Lösung nicht gefunden wird, muss das Stadtbauamt eine Beseitigungsanordnung mit entsprechenden Zwangsmitteln erlassen“, teilt die Pressesprecherin der Stadt Günzburg mit. Weigert sich der Bauherr, könnte der Fall vor dem Verwaltungsgericht landen – das werde allerdings ein bis zwei Jahre dauern, so Kurtenbach.

Wie ein solches Gerichtsverfahren ausgehen würde, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Es gebe immer ein gewisses Prozessrisiko.

Lesen Sie dazu auch: