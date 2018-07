vor 55 Min.

Digitale Medien großes Thema

Was Schulverbändebesprochen haben

Die Grundschule Dürrlauingen braucht einen neuen Brennofen für den Werkunterricht. Der Schulverband wurde kürzlich darüber informiert, dass es bei einer Begehung durch das Landratsamt eine Beanstandung gegeben hatte. Denn der Raum, in dem der bisherige Ofen steht, sei feuertechnisch nicht sicher und das Gerät müsste generalüberholt werden, heißt es im Protokoll. Für das Haushaltsjahr 2019 werden bis zu 4000 Euro zur Verfügung gestellt, um einen neuen Ofen zu beschaffen.

Ein neues Förderprogramm für Glasfaseranschlüsse und WLAN für öffentliche Schulen umfasst Mittel von bis zu 50000 Euro. Es wird jetzt noch geklärt, inwieweit ein solcher Anschluss für die Grundschule überhaupt nötig ist. Für die nächsten beiden Haushaltsplanungsjahre soll zudem ermittelt werden, welchen Bedarf an digitalen Medien es in der Schule gibt. Die Rektorin hat ihr Medienkonzept vorgelegt, das Grundlage für einen Zuschuss im Bereich „Digitale Klassenzimmer in Bayern“ ist. Welche Geräte sich die Lehrer für die Zukunft vorstellen, muss nun noch geklärt werden. Zustande kommen soll auch eine Partnerklasse mit dem Förderungswerk in Dürrlauingen. Einzelheiten wie die Miete müssen aber noch geprüft werden, wurde den Mitgliedern des Gremiums erläutert.

Auch in Röfingen gab es eine Sitzung des dortigen Schulverbands. Es wurde mitgeteilt, dass es wieder eine Evaluation der Schule durch das Kultusministerium gab – es habe nichts zu beanstanden gegeben. Erstellt wird ein Medienkonzept, in jedem Klassenzimmer gebe es bereits einen Beamer. Überlegt wird, einen Klassensatz IPads anzuschaffen. Geklärt wird noch, ob das Förderprogramm für Glasfaseranschlüsse und WLAN für öffentliche Schulen genutzt werden soll. Vereinbart werden muss noch eine Kostenbeteiligung des Schulverbands am Sportplatz. Derzeit kümmert sich der Sportverein um den Unterhalt, doch weil die Mitgliederzahl sinkt, sei der Platz nicht mehr ausgelastet – bei gleichen Kosten.

Angesichts der Diskussion über einen Neubau einer Kinderkrippe mit Kindergarten und möglicherweise einem Hort in Konzenberg hat sich Bürgermeister Georg Holzinger für eine Mittagsbetreuung der Schulkinder bei der Schule ausgesprochen. Wenn man den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung zugrunde legt, müsste es sie für gut 130 Kinder bis 16 Uhr geben. Derzeit seien 36 Kinder bis 14 und 21 bis 16 Uhr angemeldet. Für das neue Wohngebiet in Konzenberg soll eine neue Bushaltestelle entstehen. Da es keine Wendemöglichkeit gibt, soll die Route des Busses so verändert werden, dass er nach Hafenhofen weiterfahren kann. (cki)

