Digitalisierung: Chancen und Grenzen in der Schule

Der Augsburger Forscher Klaus Zierer räumt der Pädagogik gegenüber der Technik den Vorrang ein. Wie das der renommierte Wissenschaftler begründet.

„Bildung ist nicht gleich Lernen. So wird nur ein guter Unterricht vom Einsatz digitaler Medien profitieren.“ Dieses Resümee zog Klaus Zierer, Lehrstuhlinhaber Schulpädagogik an der Universität Augsburg beim 17. Lehrer- und Erziehersymposion der KEG Schwaben. Die Abkürzung KEG steht für Katholische Erziehergemeinschaft.

Abteilungsdirektorin Susanne Reif von der Regierung von Schwaben betonte in ihrem Grußwort, dass Schulen humane Orte seien und erläuterte die umfangreichen Fortbildungsinitiativen und die Beraterstruktur im Regierungsbezirk. 70 Pädagogen, darunter auch Vertreter aus dem Landkreis Günzburg wie der KEG-Kreisvorsitzende Burkard Sterk, nutzten das Fortbildungsangebot auch zum Austausch eigener Erfahrungen bei der Digitalisierung vor Ort.

Der Referent ist auch Buchautor

Mit Zierer gewann Bezirksvorsitzende Ursula Kiefersauer ( Mindelheim) einen der derzeit renommiertesten Bildungsforscher zum Thema „Digitalisierung im Bildungsbereich“. In zahlreichen Veröffentlichungen und insbesondere in seinem Buch „Lernen 4.0 – Pädagogik vor Technik“ zeigt er auf der Basis empirischer Bildungsforschung Möglichkeiten und Grenzen digitaler Medien im Unterricht auf. Der Familienvater und ehemalige Grundschullehrer vertritt hier eine realistische Position „zwischen Apokalypse und Euphorie“ mit der Kernaussage, dass nicht das digitale Medium, sondern die Professionalität der Lehrperson entscheidend sei.

In der ersten These seines Vortrags „Bildung ist nicht gleich Lernen!“ verwies Zierer auf den Artikel 131 der Bayerischen Verfassung, wonach es in Erziehung und Unterricht nicht nur um die Vermittlung von Wissen und Können, sondern auch um die Bildung von Herz und Charakter gehe. Es sei also immer auch die Frage nach dem „Warum“, nach dem Sinn und nach Werten zu stellen – insbesondere auch, wenn über Technik diskutiert wird: „Ist es pädagogisch sinnvoll?“

Wie werden digitale Medien in den Unterricht integriert?

Eine weitere These lautete: „Die Unterrichtsqualität ist entscheidend!“ Untersuchungen beweisen, dass es weniger das digitale Medium an sich ist, das Wirkung erzielt, als vielmehr die Art und Weise, wie Lehrpersonen über Lernen und Lehren denken und wie sie digitale Medien in den Unterricht integrieren. Entscheidend für eine gelingende Digitalisierung ist die Professionalität von Lehrpersonen.

Deshalb könne man Forderungen von „Arbeit 4.0“, „Industrie 4.0“ oder „Medizin 4.0“ nicht so einfach auf Erziehung und Unterricht übertragen: „Gerade bei Bildung ist zu unterscheiden, was technisch möglich und pädagogisch sinnvoll ist.“

Die Frage nach dem Mehrwert

Zierers Forderung „Pädagogik vor Technik“ bedeutet:

- Pädagogische Fragen vor technischen Fragen zu stellen

- Neue Möglichkeiten pädagogisch zu hinterfragen und ihre Sinnhaftigkeit zu reflektieren

- Digitale Medien auf ihren Mehrwert für den geplanten Unterricht zu prüfen.

Viele empirische Studien zeigen, dass der Einsatz digitaler Medien kein Selbstläufer ist: Sie allein führen nicht zu diesem Mehrwert, also nicht zum Lernerfolg und zu einem „besseren“ Lernen, sagt Zierer. Ein Mehrwert ist zu erwarten, wenn Lehrpersonen digitale Medien einsetzen, weil sie für ihre Lernenden zum jetzigen Zeitpunkt das Medium mit dem größten zu erwartenden Effekt sind.

Die Strukturen zum Leben erwecken

In seinem Resümee betonte der Wissenschaftler, dass Digitalisierung auch im Bildungsbereich nicht aufzuhalten sei, dass Technik immer Chancen mit sich bringe, aber auch Gefahren. Er nannte als zentrale Gelingens-Bedingung eine umfassende Medienbildung, die Bereiche der Medienkunde, -gestaltung, -nutzung und -kritik umfasse. Um das umzusetzen, seien Strukturen wichtig, „aber noch wichtiger Menschen, die die Strukturen zum Leben erwecken. Deshalb brauchen wir nicht nur Investitionen in digitale Ausstattung, sondern vor allem eine Investition in die Menschen“, so Klaus Zierer.

Diese Auffassung war auch ein Grundkonsens bei der anschließenden Gesprächsrunde, an der Peter Kosak (Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg), Martina Deniffel (Rektorin der Mittelschule Burgau), Sonja Reichart (Erzieherin und Sozialreferentin in Aichach) und Cornelia Stenschke (Beraterin digitaler Bildung für FOS/BOS Südbayern aus Neusäß) teilnahmen. (zg)

