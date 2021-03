vor 2 Min.

Doch kein Tempo 30 vor dem Kindergarten in Oxenbronn?

Einen solchen Schilderwald will die Stadt Ichenhausen vermeiden: vor dem Kindergarten Oxenbronn sollte deshalb nur das Schild „Achtung Kinder“ stehen.

Das Staatliche Bauamt regt Tempo 30 vor dem Kindergarten in Oxenbronn an. Was sich die Stadt Ichenhausen für den Ortsteil wünscht.

Von Heike Schreiber

Die Verkehrssituation vor dem Kindergarten in Oxenbronn ist unübersichtlich. Deshalb hatte bereits im vergangenen Oktober ein Stadtrat angefragt, ob nicht die Möglichkeit bestehe, im Bereich des Kindergartens eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer anzuordnen. Damit und mit der Frage, welche Schilder dann aufgestellt werden müssten und welche Wirkungen sie hätten, befasste sich der Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung.

Eine Beschränkung auf Tempo 30 hat auch das Staatliche Bauamt von sich aus im Oktober anlässlich eines Ortstermins an der Kreuzung angeregt. Nach einer Verkehrsschau Mitte Februar sieht das Landratsamt die rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt.

An der Querungshilfe in Oxenbronn würde kein Tempo 30 gelten

Nicht möglich sei es aber, die Bushaltestelle und die Querungshilfe am Grünen Weg in diese Tempo 30-Regelung einzuschließen. Genau das hatten sich Bürger gewünscht. An Staatsstraßen dürfe das Tempo nur vor Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern gedrosselt werden. Bei einer rechtswidrigen Ausweitung würde die Tempo 30-Beschränkung insgesamt und damit auch vor dem Kindergarten unwirksam.

Für die Anordnung von Schildern an Staatsstraßen ist das Landratsamt zuständig, das Bauamt müsste sie aufstellen und die Kosten übernehmen. Allerdings würde das Ganze einen regelrechten Schilderwald mit sich bringen. Denn wie Strobel aufzeigte, müsste nicht nur ein rundes Schild mit Tempo 30 angebracht werden, sondern darunter ein Zusatzschild mit der zeitlichen Begrenzung Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr. Des weiteren bräuchte es ein dreieckiges Verkehrszeichen, dass hier Kinder unterwegs sind und ein Zusatzschild mit der Aufschrift Kindergarten.

Schild "Achtung Kinder" hat mehr Wirkung als Tempo 30

In den Augen von Verkehrsreferent Alexander Stempfle (Freie Wähler) ist der Hinweis auf reduzierte Geschwindigkeit weniger entscheidend als das Schild „Achtung Kinder“. Dieses hätte mehr Wirkung und müsste unbedingt auch an der Querungshilfe am Grünen Weg aufgestellt werden, da dort viele Schulkinder ohne Begleitung Erwachsener unterwegs sein.

Genauso sah es der Rest des Gremiums. Die Mitglieder entschieden sich gegen die Ausweisung von Tempo 30 und den dafür erforderlichen Schildern und sprachen sich für die Zeichen „Achtung Kinder“ vor der Querungshilfe und vor dem Kindergarten aus. Der Rathauschef wies daraufhin, dass am Ende das Landratsamt darüber entscheide. Die Stadt könne nur Vorschläge machen.

