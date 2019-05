vor 53 Min.

Donauzufluss: Jetzt läuft es wieder an der Nau

Der Zufluss in die Donau bei Günzburg ist neu gestaltet worden. Das freut nicht nur Kajakfahrer und Radler am Donauradweg. Auch für die Fische ist das aufwendige Projekt ein Gewinn. Dem OB schwebt ein noch größerer Wurf vor.

Von Rebekka Jakob

Auf den letzten Metern nimmt sie wieder Fahrt auf, die Nau, nachdem sie sich zuvor recht ruhig und gemütlich durch den Donauwald geschlängelt hat. Jetzt aber wird es an der Mündung in die Donau interessant: Große Findlinge im Fluss lassen das Wasser aufwirbeln, es gluckert und rauscht, wenn das Flüsschen über Kiesel in den großen Strom einfließt. Wer möchte, kann ganz nahe ran an die Stelle, an der sich die beiden Flüsse treffen: Mit dem Fahrrad geht es direkt am Wasser über den Donauradweg. Steinblöcke am Ufer dienen als bequeme Stufen, schon kann man die Hände oder gleich die Beine ins kühle Nauwasser strecken. In einem aufwendigen Projekt ist die Naumündung umgestaltet worden. Dass dies ausgerechnet am Tag nach der Europawahl offiziell gefeiert wurde, liegt nahe: Denn in dem Naturschutzprojekt stecken mit der Leader-Förderung europäische Finanzmittel.

Auch die Fischer sind am Projekt beteiligt

Andrea Zangl (Donautal aktiv) sieht das Projekt als Teil des „Masterplan Naturtourismus“, nach dem seit mehreren Jahren in der Region Augenmerk auf das Thema Wasser gerichtet wird. „Im Zuge dieses Masterplans haben wir in den vergangenen Jahren insgesamt 14 solcher Wasserzugänge geschaffen – alle werden sehr gut angenommen“, sagt Zangl.

Von beiden Seiten der Naumündung kommt man jetzt leicht ans Wasser heran. Bild: Rebekka Jakob

Bauherr der Neugestaltung der Naumündung sind die Bayerischen Elektrizitätswerke (BEW), die unter dem Titel „Flusslandschaften in Schwaben – Donau erleben und Wertach erleben“ nicht nur die Steigerung von Lebensqualität und Naherholung, sondern auch den Umwelt- und Naturschutz im Blick haben. Ralf Klocke, Leiter Asset Management der BEW, ist wichtig, dass auch die Fischer bei den Projekten mit im Boot sind. Denn durch Projekte wie an der Nau sollen auch Lebens- und Reproduktionsräume für die Fische, aber auch andere Tiere geschaffen werden, die über die Jahrzehnte immer wieder zurück gegangen waren.

Stadt Günzburg trägt einen Teil der Kosten

Mit 30 Prozent der Kosten ist die Stadt Günzburg an der Finanzierung beteiligt. Schritt zwei des Projekts in Günzburg mit Gesamtkosten von etwa 200.000 Euro ist der Ausbau des Donauradwegs bis zum Kraftwerk, Radler können dann auf voller Länge in Günzburg am Fluss entlang fahren. So schön die neue Naumündung geworden ist – für die meisten Günzburger ist der Weg dorthin noch recht weit. Erstmal müssen sie weiter flussaufwärts die Donau überqueren, um am anderen Ufer des Flusses dorthin zu kommen.

Flussmündung Wir waren mal wieder draußen :) Wisst ihr, welches schöne Fleckchen in Günzburg wir hier besucht haben? Was sich dort alles getan hat, lest ihr später hier.

Eine Brücke für Fußgänger und Radler über die Donau fehlt noch

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig schwebt aus diesem Grund ein noch größerer Wurf vor: Eine Brücke für Radler und Fußgänger über die Donau. Die soll nicht nur für die Hunderten Menschen, die in nicht allzuferner Zukunft am Auweg ein neues Zuhause finden sollen, den Weg zur Naherholung vereinfachen, sondern allen Günzburgern und Besuchern.

Schilder weisen auf dem Donauradweg darauf hin, in welche Richtung es geht - und ob es dort Zusatzangebote wie die "Lauschtour" gibt. Bild: Rebekka Jakob

Mithilfe von Fördergeldern sei auch so ein großes Projekt – Jauernig nennt als Hausnummer geschätzte 800.000 Euro Gesamtkosten – durchaus zu stemmen, meint der OB. „Wenn wir auch hier Leader-Mittel bekommen, dazu Zuschüsse über Partner wie die Regionalmarketing, könnte die Stadt zehn Prozent der Kosten aufbringen und wir hätten einen echten Mehrwert.“

