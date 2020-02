05:00 Uhr

Doris Egger: „Intensiver Austausch ist wichtig“

Doris Egger ist eine von vier Bewerbern um das Bürgermeisteramt in Haldenwang.

Der Haldenwanger Bürgermeister-Kandidatin schwebt eine Art Bürgerforum vor.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Weil ich nah an den Bürgern dran, also eine von ihnen bin. Ich habe immer ein offenes Ohr für sie und setze mich mit aller Kraft für deren Bedürfnisse ein, weil ich etwas für sie bewegen will.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Es gibt natürlich laufende Projekte, die ich erfolgreich abschließen möchte. Was ich zudem schnell initiieren will, ist ein regelmäßiger, intensiver Austausch mit den Bürgern in einer Art Bürgerforum. Gemeinsam aktiv zu sein, ist mir wichtig. Ich möchte die Bürger bei der Entwicklung ihrer Gemeinde mitwirken lassen.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Das ist bei mir bisher nicht vorgekommen. Schließlich geht’s hier um all das, was vor unserer Haustür passiert. Kommunalpolitik verstehe ich als Spannungsfeld, aber im positivsten Wortsinn. Menschen bringen ihre Sichtweisen und Interessen ein, gemeinsam findet man Kompromisse und gute Lösungen – das ist für mich bereichernd.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Das ist in erster Linie mein Zuhause, dort tanke ich Kraft. Und dann die Wälder in meiner direkten Umgebung. Die Ruhe dort erdet mich, macht mich widerstandsfähig und hilft mir, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Es gibt viele interessante Persönlichkeiten, die ich gerne einmal treffen würde. Eine davon ist Rainer Maria Schießler. Er ist ein Priester, der andere Wege geht und durch seine unkonventionelle Seelsorge auffällt. So bedient er bereits seit Jahren in einem Bierzelt auf dem Oktoberfest und begeistert die Leute durch sein mitreißendes Wesen. Ein Zitat von ihm: „Wir müssen zu den Menschen. Dafür sind wir da.“ Von ihm kann man sich wirklich eine Menge abschauen – ich auch. Denn selbst mitmachen, dadurch Menschen aktivieren und für neue Themen gewinnen, das sind auch meine Aufgaben. (gz)

Zur Person Doris Egger:

Doris Egger ist am 7. August 1965 in Göggingen geboren. Sie ist Mitglied der CSU und nominiert vom Haldenwanger Block.

ist am 7. August 1965 in geboren. Sie ist Mitglied der und nominiert vom Haldenwanger Block. Familienstand Verheiratet.

Verheiratet. Beruf Vertriebsbeauftragte.

Vertriebsbeauftragte. Freizeit/Hobbys Zeit mit Familie und Freunden, Natur, Musik, Reisen.

Zeit mit Familie und Freunden, Natur, Musik, Reisen. Politische Aktivitäten/Ehrenamt Sie ist Mitglied des Gemeinderats, Pfarrgemeinderätin und Lektorin, Vorstand des Musikvereins Haldenwang-Hafenhofen und stellvertretende Ortsvorsitzende des CSU-Ortsverbandes Haldenwang mit Umland.

