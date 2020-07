vor 35 Min.

Drama um Blaumeisen: Bakterium rafft Vögel dahin

Plus Wie die Blaumeisen sterben, erinnert an das Corona-Virus. Der Naturschutzbeauftragte des Landkreises Günzburg erklärt, wie eine zweite Welle vermieden werden kann.

Von Heike Schreiber

Für Christa und Kurt März war es eine Freude, ihnen zuzuschauen: Im Minutentakt flogen die zwei Blaumeisen zu ihrem Häuschen im Garten des Ehepaars in Rieden und versorgten die Jungvögel mit Futter. Bis das Naturschauspiel abrupt endete und die Vögelchen tot dalagen. Da Bekannte der Familie gleich fünf tote Blaumeisen entdeckt hatten, ahnte der Naturliebhaber, dass in Zeiten der Corona-Krise auch bei den Meisen eine Krankheit wütete. Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde bestätigt: Ein Bakterium ließ die Blau-meisen massenhaft sterben. Frimmel sieht starke Parallelen zum menschlichen Corona-Virus und fürchtet, dass auch bei den Vögeln eine zweite Welle anrollen könnte.

Suttonella ornithocola heißt der Fachbegriff für das Bakterium, das bei Meisen eine Art Lungenentzündung hervorruft. Wie Ottmar Frimmel berichtet, ist das Bakterium nicht neu, Mitte der 90er Jahre trat es zum ersten Mal in Großbritannien auf, sei aber lokal begrenzt gewesen. Erst 2017 sei die Krankheit auf das europäische Festland übergeschwappt und sich als Epidemie ausgeweitet.

Blaumeisen-Sterben: Ähnlich wie beim Corona-Virus bekommen Vögel eine Lungenentzündung

Fast zum selben Zeitpunkt, wie sich heuer Corona in Deutschland ausbreitete, wurden erste Fälle von toten Blaumeisen ab dem 11. März aus Rheinhessen in Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Regionen am Mittelrhein in Hessen bekannt, später folgten Hinweise bis nach Thüringen. Bayern war laut Frimmel nicht so stark betroffen. Die Hochphase sei im März und April gewesen und ähnlich wie beim Corona-Virus breitet sich Frimmel zufolge das Bakterium per Tröpfcheninfektion aus und dann besonders schnell dort, wo viele Tiere zusammenkommen, also in der Umgebung von Futterstellen in Gärten.

Diese Blaumeise hat einen Meisenknödel angeflogen. Bild: Stephanie Millonig (Archivbild)

Und noch eine Parallele gibt es zu Corona: Die Tiere wirken, als hätten sie Atemprobleme. Außerdem fallen Teile des Kopfgefieders aus, die Augen sehen verklebt aus. Wie Frimmel weiter beschreibt, nehmen die Tiere kein Futter mehr auf oder können anscheinend nicht mehr schlucken. Manche Meisen fielen dadurch auf, dass sie nicht mehr auf ihre Umwelt reagieren, sie seien apathisch und aufgeplustert und würden keine Fluchtversuche bei sich nähernden Menschen unternehmen.

Im Mai sind deutschlandweit 36000 Blaumeisen gestorben

Frimmel hat beim Naturschutzbund Deutschland nachgehakt und erfahren, dass allein im Mai 36000 tote Blaumeisen gezählt worden waren. Eine Zahl, die sehr hoch klingt, sich aber angesichts einer Gesamtpopulation von 7,9 Millionen Blaumeisen relativiert. Wie viele Meisen im Landkreis dem Bakterium zum Opfer fielen, kann Frimmel nicht sagen, Zahlen habe er nicht. Dass überhaupt so viele tote Tiere gemeldet worden waren, sei dem coronabedingten Lockdown geschuldet, glaubt Frimmel.

„Die Menschen waren daheim, hatten Zeit und stärkeres Interesse für die Natur.“ Interessant sei, dass es in erster Linie die Meisen erwischt hat, die im Hausgartenbereich heimisch sind. Ein Drittel der Population ist dort zu Hause, zwei Drittel der gefiederten Tiere lebt Frimmel zufolge im Wald. In der Regel zählen Blaumeisen zu den Standvögeln, die im Winter in der Heimat bleiben. Sie könnten jedoch manchmal die Region wechseln, „dann fliegt die Blaumeise mal ins Rheinland und feiert“, umschreibt es Frimmel humorvoll.

Erreger ist für Blaumeisen tödlich, für Menschen und Haustiere ungefährlich

Auch für das Fressen an Futterstellen in Gärten hat er einen passenden Corona-Vergleich parat. „Das ist wie Party auf Malle. Da können sich viele Tiere die Wampe voll schlagen, sie haben engen Kontakt und das Bakterium kann sich wunderbar übertragen.“ Für Menschen und Haustiere sei der Erreger übrigens ungefährlich. Wie bei Corona sei er momentan abgeebbt, aber niemand wisse, „ob nicht noch etwas nachkommt“.

Um eine zweite Welle zu vermeiden, appelliert Frimmel an Vogelliebhaber, die Zweibeiner derzeit nicht an Vogelhäuschen zu füttern und auch keine Vogeltränken aufzustellen. „Je mehr man hier macht, umso leichter übertragen sich Krankheiten. In diesem Fall ist weniger mehr, Tierliebe hin oder her. Auch für die Vögel gilt social distancing.“ Wer wirklich etwas für Blaumeisen tun wolle, der solle sich um naturnahe Gärten bemühen, Früchte tragende Büsche und Stauden anpflanzen und Nistkästen (ohne Futter) aufhängen.

Tote Blaumeisen können im Veterinäramt gemeldet werden

Wer einen kranken Vogel entdeckt, sollte diesen auf keinen Fall aufpäppeln, Todeskandidaten sei nicht mehr zu helfen. Um jedoch der Wissenschaft einen Gefallen zu tun, könne man tote Blaumeisen bei der Unteren Naturschutzbehörde oder beim Veterinäramt am Landratsamt melden, mit Fundort und Datum. Noch besser sei es, ein totes Exemplar einzusammeln – natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln mit Handschuhen und Tüte –, dieses kühl zu verwahren und dann im Amt abzugeben. Dort könne es genau untersucht werden. Überbringer müssen Frimmel zufolge keine Kosten fürchten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Futter, Nistplätze, Gefahren: Das sollten Vogel-Freunde wissen

Experte erklärt: Warum Vögel singen - und wie man ihre Stimmen kennenlernen kann

Vogelzählung: Wie viele Tiere leben in unseren Gärten?

Themen folgen