vor 25 Min.

Drei Apotheken in der Region sollen illegale Arzneien verkauft haben

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt gegen zwei Apotheker und eine Apothekerin, weil diese gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen haben sollen.

Drei Apotheker aus der Region stehen unter Verdacht, selbst hergestellte Produkte illegal und falsch beworben über einen Onlinehandel an Verbraucher verkauft zu haben. Das Landratsamt Günzburg hat der Staatsanwaltschaft Memmingen drei Beschuldigte gemeldet, dabei handelt es sich um zwei Apotheker und eine Apothekerin aus den Landkreisen Augsburg und Günzburg.

Apotheker sollen gesundheitsschädliche Medikamente an Patienten verkauft haben

Es besteht der Verdacht, dass die Apotheker Produkte als Nahrungsergänzungsmittel beworben haben, aber tatsächlich Medikamente verkauft haben, die unter das Arzneimittelgesetz fallen, obwohl ihnen dafür keine Genehmigung vorlag und sie bei der Herstellung bestimmte Vorschriften missachtet hätten.

Schon im Juli dieses Jahres wurden die drei Apotheken durchsucht und es wurden Ausgangssubstanzen, Verpackungsmaterial, Endprodukte und Daten als Beweismittel sichergestellt. Dabei war neben der Kriminalpolizei auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) beteiligt.

Die Behörde erstellt derzeit ein Gutachten zu etwa 60 entnommenen Produktproben. Schon jetzt stellte es fest, dass zwei Produkte aufgrund ihrer Substanzzusammensetzung als gesundheitlich bedenklich einzustufen sind.

Patienten, die die betroffenen Medikamente zu Hause haben, sollten zur Polizei gehen

Es handelt sich dabei um (Defektur-)Arzneimittel in blauen Plastikdosen und gelber (seltener auch weißer) Etikettierung mit den Wirkstoffen Procain und Roter Reisschalenextrakt, welche als Nahrungsergänzungsmittel an Verbraucher verkauft wurden. Auf entsprechende Warnmeldungen durch die Landratsämter wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

Kunden, die im Besitz derartiger (Defektur-)Arzneimittel sind, werden gebeten, diese nicht mehr einzunehmen und bei der nächsten Polizeidienststelle abzugeben. (AZ)

Themen Folgen