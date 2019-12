18:00 Uhr

Drei Feuerwehren in einem Haus: Hebauf für den Neubau

Plus Am Sonntag wurde beim neuen Gebäude zwischen Konzenberg und Hafenhofen Hebauf gefeiert. Sogar die Fenster sind schon eingebaut.

Von Peter Wieser

„Gar stattlich steht das Bauwerk da“, hatte Zimmerermeister Sebastian Hins in seinem Richtspruch gesagt, bevor er sein Glas auf Bauherrschaft, Architekten, Handwerker und natürlich auch auf die Freiwilligen Feuerwehren Eichenhofen, Hafenhofen und Konzenberg erhob. Am Sonntag wurde beim Feuerwehrhaus für die drei Wehren beim Sportplatz zwischen Hafenhofen und Konzenberg Hebauf gefeiert. „So baut man auf dem Dorf und nicht so wie in Berlin“, bemerkte Haldenwangs Bürgermeister Georg Holzinger scherzend. Immerhin: Am 9. September war mit dem Bau begonnen worden, innerhalb kürzester Zeit wurde das 30 mal zwölf Meter große Gebäude errichtet, sogar die Fenster sind schon eingebaut. Alle beteiligten Firmen stammen aus der Region.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Drei Feuerwehren in einem Haus als eine Wehr zusammenzubringen sei nicht einfach, bemerkte Bürgermeister Holzinger. Wenn diese untertags aber nicht mehr einsatzfähig seien, müsse man eine Lösung finden. Seinerzeit hatte es zahlreiche Gespräche mit Kommandanten und Aktiven gegeben, man war zu dem Entschluss gekommen, aus drei Wehren eine schlagkräftige Mannschaft zu bilden und neben dem Sportheim ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus zu bauen. Feuerwehrhäuser renovierungsbedürftig, Fuhrpark veraltet Der Baugrund gehört der Gemeinde, Zufahrt und Parkplätze sind bereits vorhanden. Holzinger verwies gleichzeitig auf die renovierungsbedürftigen Feuerwehrgerätehäuser und den veralteten Fuhrpark der drei Wehren. Dies alles auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, hätte weit mehr Kosten verursacht. Die Baukostenschätzung liegt bei rund 830000 Euro zuzüglich Planungs- und Nebenkosten. Nach Abzug des Zuschusses in Höhe von 178000 Euro sowie weiterer Einsparungen in Höhe von rund 150000 Euro durch Planungsänderungen und vor allem aufgrund von Eigenleistungen verbleiben der Gemeinde davon noch rund 500000 Euro. Die daran beteiligten Personen erhielten dafür einen Extra-Applaus. Das Feuerwehrhaus verfügt neben drei Stellplätzen, Schulungs- und Umkleideräumen über eine 30-kW-Fotovoltaikanlage, die den Strom für die Luft-Wärmepumpe und für die Heizung liefert. Das Regenwasser von Sportheim und Feuerwehrhaus wird in 100 Kubikmeter-Wassertanks aufgefangen und kann bei Übungen und im Sommer zur Beregnung des Sportplatzes verwendet werden. Ein Argument für den Nachwuchs der Feuerwehren Als ein starkes Zeichen der Verbundenheit mit der Feuerwehr bezeichnete Staatsminister Hans Reichhart (CSU) das Projekt. „Wenn man den Bau anschaut, dann ist er gelungen“, sagte er bei seiner Ansprache. Mit dem Neubau sei ein Argument für den Nachwuchs gegeben. Das Gebäude liefere den Wehren eine solide Arbeitsgrundlage, betone Parteifreund Landrat Hubert Hafner. Dem schloss sich Kreisbrandinspektor Erwin Schneider an: Das Wichtigste sei, dass stets ausreichend Einsatzkräfte bereitstünden. Die Gemeinde Haldenwang habe dazu ihre Hausaufgaben gemacht. Das neue Gerätehaus wird künftig für insgesamt 70 Feuerwehrfrauen und -männer inklusive der immerhin 30 Jugendlichen zur Verfügung stehen. Gerade der Jugend müsse man eine Zukunft garantieren, hatte Bürgermeister Georg Holzinger zuvor betont. Um dem zusätzlich gerecht zu werden, hatte die Gemeinde vor Kurzem ein gebrauchtes LF16-Fahrzeug mit einem 1600-Liter-Wassertank beschafft – das Eichenhofer Fahrzeug ist inzwischen 77 Jahre alt. Lesen Sie dazu auch: Feuerwehren haben viele „Schätzchen“ in der Garage Nur die Fusion sichert den Schutz der Bürger Auf Erkundungsfahrt mit der neuen Burgauer Drehleiter Digitale Alarmierung verzögert sich: Das sagt das Ministerium

Themen folgen