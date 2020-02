vor 52 Min.

Drei Männer und die sehnsuchtsvolle Liebe

In der Synagoge in Ichenhausen fand ein Abend statt, der der Liebe gewidmet war.

Daniel Böhm, Stephan Kaller und Fred Strittmatter boten in Ichenhausen ein intellektuelles Vergnügen

Drei Männer haben sich in der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen der sehnsuchtsvollen Liebe gewidmet, die Dichter aller Epochen besungen haben. Daniel Böhm als Solosänger mit ebenso gefühlvollem wie raumgreifenden Bariton präsentierte mit Stephan Kaller am Klavier und dem Schauspieler Fred Strittmatter mit dem Programm „Liebe kam aus fernen Landen“ Lieder und Texte aus mehr als zwei Jahrhunderten.

Dank der Erläuterungen Böhms, die Hintergründe und Absichten, Entstehungsgeschichte und Querverbindungen aufzeigten, wurde das anspruchsvolle literarisch-musikalische Programm über den Hörgenuss hinaus zum intellektuellen Vergnügen.

Gleich zu Beginn Beethoven: Den ertaubten Komponisten, der kaum je mit Liebe zu einer Frau in Verbindung gebracht wird, ließ Fred Strittmatter durch die Rezitation eines Liebesbriefs vom Sommer 1812 an die unsterbliche Geliebte in einem ganz neuen, persönlichen Licht erscheinen. Beethovens Liebe zu Josephine von Brunswick, vielleicht gar die Mutter seiner Tochter, führte letztlich nicht zu einem gemeinsamen Leben. Umso intensiver stellte er die Sehnsucht nach der fernen Geliebten musikalisch dar.

Die Romantik hielt Einzug mit Brahms und der schönen Magelone, einem mittelalterlichen Ritterroman, der von Tieck neu bearbeitet und von Brahms in 14 Romanzen musikalisch interpretiert wurde. Die temperamentvollen Erzählungen Strittmatters verbanden Böhms Vortrag ausgewählter Lieder zu einem Gesamtwerk, das den Zuhörern die romantische Geschichte der beiden Liebenden Peter und Magelone darlegte. Dass Liebe und Sehnsucht keine romantische Eigenheit, sondern allgemein über Zeit und Raum gültig sind, zeigten die drei Interpreten mit Werken von Hugo Wolf, Maurice Ravel und Peter Schindler. Wolfs Neuinterpretation von italienischen Renaissanceliedern und Ravels Filmmusiken zu Don Quichotte, von Strittmatter komödiantisch in deutscher Fassung vorgetragen, gab Böhm die Gelegenheit, auch sein mimisches Potenzial auszuspielen. Gefordert wurden Pianist Kaller und Bariton Böhm zum Ende des Konzertes unterstützt von Eliah Böhm (Percussion) mit den Chansons Schindlers. Eliah Böhm verwandelte Mörike- und Goethe-Gedichte mit neuen, unerhörten Rhythmen der Karibik in überraschende und raffinierte Musikstücke. Fazit: Böhm, Kaller und Strittmatter schenkten den knapp 100 Zuhörern einen genussreichen Abend, der neue Einsichten und Erkenntnisse mit neuen und bewährten Hörerlebnissen zu einem heiteren Event verband. (zg)

