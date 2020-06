vor 37 Min.

Drei Personen verletzen sich in Münsterhausen erheblich

Schwerer Unfall in Münsterhausen: Zwei der drei Beteiligten wurden so schwer verletzt, dass sie in die Augsburger Uniklinik gebracht worden sind. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Polizei geht in Münsterhausen von einer Vorfahrtsmissachtung aus. Auch der Hubschauber ist im Einsatz.

In Münsterhausen kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23 Jahre alter Autofahrer war auf der Hagenrieder Straße Richtung Westen unterwegs und wollte die Kreuzung zur Staatsstraße 2025 geradeaus überqueren. Dabei übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Auto, das von Burtenbach in Richtung Münsterhausen fuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum heftigen Zusammenstoß. Der Unfallverursacher wurde mittelschwer verletzt, während der kreuzende, 63-jährige Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt ins Uniklinikum Augsburg gebracht worden sind. Lebensgefahr soll – so die Polizei am Samstag – jedoch nicht bestehen. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 13000 Euro (zg)

