vor 36 Min.

Drei Roboter für die Achsenproduktion

Alko hat in Kötz investiert. Was außerdem für den Sommer geplant ist

Zum Jahresbeginn hat der zu Dexko Global gehörende Technologiekonzern Alko Vehicle Technology Group seine Achseinschubmaschine an seinem Standort Kötz mit drei neuen Robotern der Firma Kuka ausgestattet. Durch die Umrüstung wird laut einer Pressemitteilung des Unternehmens die effiziente Produktion von mehreren Hundert Achsen für Nutzanhänger täglich sichergestellt. Das Investitionsvolumen liegt dabei im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich.

„Es braucht ein gut eingespieltes Team, um ein solches Projekt erfolgreich durchzuführen. So waren bei uns beispielsweise Experten aus den Bereichen Elektrotechnik, Betriebsmittelbau, Werktechnik und Produktion beteiligt“, sagt Jochen Gall, Senior Manager Projects and Production Engineering bei Alko. Auch die örtliche Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen spielte bei dem Projekt eine zentrale Rolle. So war neben der Firma Kuka mit Hauptsitz in Augsburg auch die Firma Biedenbach aus Leipheim beteiligt, die mit einem Spezialkran die Roboter an- und abhob.

„Unsere Teams haben bereichs- und firmenübergreifend hervorragende Arbeit geleistet, sodass die Produktion sogar vor dem geplanten Zeitpunkt wieder anlaufen konnte und wir alle Kundentermine wie geplant einhalten konnten“, sagt Gall. Auch die nächsten Umrüstungen sind laut Alko bereits in Planung. So sollen ab Sommer 2021 beispielsweise die Außen-Logistik–Systeme in Kötz erneuert werden. (zg)

