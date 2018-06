08.06.2018

Drei Unfälle auf regennasser A8

Autofahrer sind zu schnell und geraten ins Schleudern

Das Unwetter am Mittwochabend hat nicht nur durch Blitzschlag ein Haus in Günzburg in Brand gesetzt (wir berichten in dieser Ausgabe), sondern auch zu drei Unfällen auf der Autobahn bei Leip-heim geführt. In allen drei Fällen war nach Mitteilung der Polizei Aquaplaning die Unfallursache. Die Autofahrer hatten ihre Geschwindigkeit nicht dem Regenwetter angepasst. Gegen 21.30 Uhr wurden der Autobahnpolizei gleich zwei Unfälle gemeldet. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer, der in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war, geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Der Wagen drehte sich und krachte gegen die Leitplanke und die Betonschutzwand. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Fahrer ins Krankenhaus.

Zur selben Zeit kam ein 40-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, ebenfalls ins Schleudern und fuhr gegen die Leitplanke. Er wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Den Sachschaden bei den zwei Unfällen beziffert die Polizei auf 20000 Euro.

Sachschaden in Höhe von 15000 Euro entstand bei einem Unfall gut eine Stunde später –auch auf der A8 bei Leipheim in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 39-Jähriger war zu schnell auf der nassen Straße unterwegs, sein Auto kam ins Schleudern und wurde durch den Aufprall an der Betongleitwand an Front und Heck stark beschädigt.

Bereits bei den ersten beiden Unfällen war die Feuerwehr Leipheim zur Unterstützung gerufen worden . Sie sicherte auch die Unfallstelle ab und half bei den Aufräumarbeiten. Die Reinigungsarbeiten wurden durch die Firma Pansuevia durchgeführt. Ab 0.20 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. (zg)

