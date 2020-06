vor 19 Min.

Drei Verletzte Personen nach Verkehrsunfall in Höhe Nornheim

Bei einem Unfall auf der St 2510 zwischen Günzburg und Limbach wurden am Donnerstagnachmittag in Höhe Nornheim drei Personen verletzt.

Am Donnerstagnachmittag stießen auf der St 2510 in Höhe Nornheim zwei Autos zusammen. Drei Personen wurden verletzt, der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Von Bernhard Weizenegger

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2510 zwischen Günzburg und Limbach ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer war mit seinem Fahrzeug Richtung Burgau unterwegs und wollte nach ersten Angaben in Höhe Nornheim nach links in einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er vermutlich ein entgegenkommendes Auto und stieß mit diesem zusammen. Der Beifahrer im abbiegenden Wagen wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber Christoph 40 aus Augsburg in eine Klinik geflogen. Zwei weitere Personen wurden mit Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben über den Unfallhergang und den entstandenen Sachschaden waren bis Redaktionsschluss nicht bekannt.

Themen folgen