13:33 Uhr

Dreister Trickbetrug mit der Nachnahmegebühr für Pakete

Die Polizeiinspektion Günzburg meldet einen Trickbetrug, der in vielen Fällen für den Geschädigten vermutlich schwer zu erkennen ist. Dabei geht es um Hilfsbereitschaft.

Der geschädigte Mann wurde laut Polizei am 9. Februar um 14 Uhr von einem Unbekannten auf dem Festnetztelefon angerufen und gab sich als Zahnarzt aus der Nachbarschaft aus. Der Anrufer bat den Günzburger, für ihn zwei Pakete anzunehmen. Der Geschädigte stimmte der Bitte zu und wenige Minuten später erschien ein etwa 50-jähriger Zusteller mit zwei Paketen an der Haustüre. Der Bote verlangte für die beiden Pakete eine Nachnahmegebühr in Höhe von 127 Euro, die der Geschädigte sofort in bar bezahlte. Als die beiden Pakete nach etwa einer Woche immer noch nicht abgeholt wurden, rief der Geschädigte den Zahnarzt an. Er bat den Arzt, die Pakete bei ihm abzuholen und das Geld mitzubringen. Der Zahnarzt gab jedoch an, nichts bestellt zu haben und auch keine Pakete zu erwarten. Daraufhin erstattete der hilfsbereite Nachbar Anzeige bei der Polizeiinspektion. (zg)

