Drittliga-Aufsteiger VfL Günzburg hofft auf einen Sahnetag

Topfit, bärenstark und jederzeit voll motiviert: Michael Jahn zählt zu jenen Handballern, die den viel beschworenen Günzburger Weg von Beginn an zurückgelegt haben. Mit dem Einzug in die Dritte Liga spielt der VfL Günzburg nun wieder auf Bundesebene.

Gegen die SG Leutershausen sind die Günzburger Handballer Außenseiter. Auch ihr Saisonziel ist bescheiden. Wo die Weinroten ihre größten Qualitäten sehen.

Endlich ist es so weit! Nach über einem halben Jahr ohne ein Punktspiel in der Rebayhalle kehren an diesem Samstag, 3. Oktober 2020, die Handballer des VfL Günzburg in ihre alt-ehrwürdige Wirkungsstätte zurück. Anwurf zum Drittliga-Auftaktspiel gegen die SG Leutershausen ist um 19.30 Uhr.

Zermürbende Wochen des Wartens

So erfolgreich die vergangene Saison mit dem Aufstieg am Ende auch war, ein bitterer Beigeschmack bleibt trotzdem. Klar hatten die Spieler zunächst unter Stephan Hofmeister, dann unter Gábor Czakó Jahr für Jahr die eigene Leistungsgrenze in der Bayernliga nach oben verschoben, am Ende der erfolgreichsten Saison jedoch wurde dem Team der Aufstieg am grünen Tisch zugesprochen. Während der Corona-Pandemie folgten Wochen des Wartens ohne die Gewissheit, dass in absehbarer Zeit wieder Sport mit Körperkontakt erlaubt sein würde. Heimspiele vor Zuschauern schienen gänzlich undenkbar. Schritt für Schritt kehrten die Günzburger Spieler um Kapitän Patrick Bieber zu einer normalen Vorbereitung zurück. Schließlich kristallisierte sich immer stärker die Möglichkeit von Spielen vor Zuschauern heraus. Konzepte wurden erarbeitet und das tauglichste schließlich erfolgreich getestet. Nun darf der VfL Günzburg endlich seinen treuen und tollen Fans die Meistermannschaft in der neuen Liga präsentieren.

Bislang waren die Gegner in der Bayernliga zwar teilweise individuell überlegen, der VfL konnte sich jedoch mit Blick auf das gesamte Team mit jeder Mannschaft absolut auf Augenhöhe sehen. Dies wird sich in der kommenden Runde deutlich verändern.

Gäste gelten als Titelkandidaten

Schon mit der SG Leutershausen kommt das erste Duell David gegen Goliath auf die Weinroten zu. Der Sportverein aus Leutershausen, einem Ortsteil der nordbadischen Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, ist der amtierende Vizemeister der dritten Liga Ost und war in der vergangenen Runde nicht weit davon entfernt, den Traditionsverein TV Großwallstadt vom Thron zu stürzen. Diesmal wird die SG als einer der Meisterschaftsfavoriten gehandelt.

Die Vorbereitung der „Roten Teufel“ war nach dem Abbruch der Runde in der Dritten Liga ungewöhnlich lang. Die meisten Testspiele konnten das Team von Frank Schmitt gewinnen, teils deutlich. Neben ein paar wenigen Abgängen blieb der Kader der SG im Kern bestehen und wurde durch einige gestandene Drittliga-Handballer verstärkt.

Reichlich Kraft und Kondition

Die Günzburger Vorbereitung war durchzogen von gemischten Testspiel-Ergebnissen. Teilweise sehr guten Leistungen standen Totalausfälle gegenüber. Da lediglich die Abgänge von Frieder Bandlow und Niko Hermann verkraftet werden mussten und der VfL-Kader gezielt verstärkt werden konnte, konnten sich die Günzburger Trainer der Aufgabe widmen, die physischen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Nichtabstiegskampf zu schaffen. Die schon weit überdurchschnittliche Ausdauer der Spieler um Konditionswunder David Pfetsch konnte nochmals ausgebaut werden und auch krafttechnisch wurde über vier Monate viel Schweiß investiert.

Wichtig ist der Wille, mehr zu ackern

In der vergangenen Saison gewannen die Weinroten ihre Spiele in der Regel aufgrund ihrer herausragenden Einstellung und des Willens, gerade in der Abwehr mehr zu ackern als der Gegner. Auch künftig wird diese Herangehensweise in jedem Spiel aufs Neue einer harten Prüfung unterzogen und die Schützlinge von Coach Czakó müssen sich jetzt schon mit dem Gedanken vertraut machen, dass es durchaus einige Spiele geben dürfte, in denen selbst die beste Einstellung nicht zu einem Sieg führen dürfte. Gegen die „Roten Teufel“ jedenfalls muss der VfL einen Sahnetag erwischen, um zu gewinnen. (zg)

