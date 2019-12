vor 10 Min.

Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Die Polizei hat in Günzburg einen Autofahrer kontrolliert, der offenbar unter Drogen stand. In seinem Auto wurden die Beamten dann fündig.

Am Dienstagabend, um kurz vor 18 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Günzburg ein Auto in der Günzburger Tulpenstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der 52-jährige Fahrer, der sich alleine im Wagen befand, keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Zudem wurden Drogen im Fahrzeuginneren aufgefunden. Eine weitere Überprüfung im Rahmen der Kontrolle ergab, dass der Fahrer offensichtlich selbst unter Drogeneinfluss stand und sich in der Seitenablage der Beifahrertüre ein Schnupfröhrchen mit Heroinanhaftungen befand.

Drogen im Auto: Suchhund schlägt an

Nach Hinzuziehung eines Rauchgiftspürhundes schlug dieser bei der Suche nach Drogen im Bereich des Armaturenbretts an, berichtet die Polizei weiter. Ein daraufhin vorgenommener Ausbau förderte dahinter versteckt eine Plastiktüte mit 24 Gramm Heroin zum Vorschein. Aufgrund des Sachverhaltes wurden die weiteren Ermittlungen in dem Fall von Beamten der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. Nach Beendigung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss, wurde der 52-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen, wieder entlassen. Die Ermittlungen zum Verkäufer des Heroins dauern nach Angaben der Polizei noch weiter an. (zg)

