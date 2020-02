vor 53 Min.

Drogenhandel: Frau beschuldigt Falschen bei der Polizei

Beamte hatten in ihrem Wagen Amphetamine sichergestellt. Vor Gericht schildert sie, warum sie so verzweifelt war, einen Bekannten in die Sache reinzuziehen.

Eine Verkehrskontrolle und die Aussage einer Frau bei der Polizei hatten schwerwiegende Folgen für einen heute 46-jährigen Mann aus dem südlichen Landkreis: Er wurde unter anderem wegen des Handels mit Drogen angeklagt und stand nun am Faschingsdienstag vor dem Schöffengericht in Günzburg.

Im Oktober 2018 hatte die Frau den ihr bekannten Kfz-Mechaniker wegen Problemen an ihrem Auto angerufen und ihn in Richtung Offingen mitgenommen, wo der Wagen in die Werkstatt sollte. Auf dem Weg gabelten sie wiederum einen Bekannten des Mannes auf und legten bei ihm einen kurzen Zwischenstopp ein. Kurz vor der Werkstatt hielten dann Zivilpolizisten das Auto an – und fanden ein Päckchen mit gut 150 Gramm Amphetaminen in einem Ablagefach. Zuvor war ein Drogen-Wischtest auf dem Handydisplay der Frau positiv gewesen.

Sie musste sich vor einer Polizistin ausziehen

Wie sie vor Gericht schilderte, durchsuchten die Beamten den Wagen, sie musste sich in einem nahen öffentlichen Gebäude vor einer Polizistin ausziehen und wurde ebenfalls durchsucht. Danach wurde ihr bei einem Arzt Blut abgenommen, bevor sie auf der Dienststelle in Burgau vernommen wurde. Dort habe ihr einer der Fahnder gesagt, „dass es mir bis zum Hals steht, wenn ich nicht auspacke“. Sie solle gestehen, dass sie die Drogen von dem Beifahrer oder dessen Bekannten habe. Ansonsten könne es vielleicht mehrere Tage dauern, bis sie wieder nach Hause gehen dürfe.

Sie habe damals „extremen Stress“ mit ihrem Freund gehabt. Ihre Katzen seien allein daheim gewesen. Nach einer Scheidung und einem in der 22. Schwangerschaftswoche verlorenen Kind habe sie große psychische Probleme gehabt. Ihr Arzt habe ihr das Medikament, das sie zuvor genommen hatte, nicht mehr verschreiben wollen. Deshalb habe sie den Ausweg in Drogen gesucht. Und am Tag der Kontrolle sei sie so fertig gewesen, dass sie nur noch „Rotz und Wasser“ geheult habe. Damit der Polizist sie bei der stundenlangen Vernehmung endlich in Ruhe lässt, habe sie gesagt, die Drogen von dem Kfz-Mechaniker gekauft zu haben – wie auch weitere, die bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung gefunden wurden.

Sie hat ihre Aussage später zurückgezogen

Zum späteren Zeitpunkt habe sie ihre Aussage schriftlich widerrufen und klargestellt, dass der Mann nichts damit zu tun habe. Auf die Frage von Richterin Jessica Huk, warum sie bei der Polizei nicht den wirklichen Verkäufer oder den Bekannten des Beifahrers belastet hatte, erklärte sie, den Namen des einen nicht zu kennen und beim anderen nicht gewusst zu haben, ob dann „böse Männer vor der Tür stehen“.

Wie der Zivilpolizist vor Gericht erklärte, war ein Drogentest beim Angeklagten negativ gewesen, auch die Durchsuchung seiner Wohnung habe keine Erkenntnisse gebracht. Auf der Innenseite der Verpackung des Amphetamin-Päckchens aus dem Auto hätten sich aber Spuren von dessen Bekannten gefunden – gegen ihn und die Frau laufen noch eigene Verfahren. Staatsanwältin und Verteidiger plädierten auf einen Freispruch, dem das Schöffengericht Günzburg folgte. (cki)

Lesen Sie hier unsere Berichte zu anderen Gerichtsprozessen:

Themen folgen