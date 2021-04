21:00 Uhr

Dümmler oder Engelhard: Wer wird Nachfolger Nüßleins als CSU-Direktkandidat?

Wer am Ende die Fahne für die CSU im Bundeswahlkreis Neu-Ulm hochhebt, wird am 30. April entschieden. Für den Posten des Direktkandidaten gibt es zwei Bewerber.

Plus Am Samstag stellen sich die beiden Bewerber der Kreisverbände Günzburg und Neu-Ulm in einer Videokonferenz allen Delegierten vor. Der Tag der Entscheidung ist am Monatsende - in einem Eisstadion.

Von Till Hofmann

Nicht nur in Düsseldorf, München und Berlin geht es in der Union um die K-Frage. In der CSU steht in den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm und Unterallgäu ebenso eine Personalentscheidung an. Dort ist es die D-Frage, die demnächst beantwortet wird. Der Buchstabe „D“ steht dabei für Direktkandidat. Die Kontrahenten in der Region heißen nicht Laschet und Söder, sondern Dümmler und Engelhard. Der parteiinterne „Wahlkampf“ um die Nachfolge von Georg Nüßlein ( Münsterhausen), der wegen der Maskenaffäre im Herbst nicht mehr für die CSU und einen Sitz im Bundestag antritt, wird im Gegensatz zum Duell der beiden Parteivorsitzenden nicht mit harten Bandagen geführt. An diesem Samstag ab 10 Uhr haben alle Delegierten des Bundeswahlkreises Neu-Ulm erstmals die Gelegenheit, die 44 Jahre alte Rechtsanwältin Julia Dümmler aus Krumbach und den Müller und Wirtschaftsingenieur Alexander Engelhard, 48 Jahre alt, aus Weißenhorn zu erleben. Aus dem Unterallgäu kommt kein weiterer Vorschlag Damit ist auch klar: Die Kandidatensuche in den Kreisverbänden Günzburg und Neu-Ulm war bis zu diesem Punkt so erfolgreich, dass es aus dem Unterallgäu keinen weiteren Vorschlag geben wird. Das bestätigte der Unterallgäuer CSU-Chef Franz Josef Pschierer unserer Redaktion. Die Krumbacher Rechtsanwältin Julia Dümmler ist die Kandidatin des CSU-Kreisverbandes Günzburg. Foto: Dümmler Den beiden Bewerbern um die Direktkandidatur ist der Ort ihres Aufeinandertreffens wohlbekannt: der Konferenzraum der Günzburger Firma Kalka, die normalerweise Leistungen wie Sicherheitsdienst und Gebäudereinigung anbietet. Dort haben sich beide entweder gegen einen (Dümmler) oder gar vier Mitbewerber (Engelhard) durchgesetzt. Am Samstag wird noch nichts entschieden. Der Unterallgäuer Kreisverband möchte zu der Videokonferenz für alle Delegierten, dass sich die zwei Kandidaten der Nachbar-Kreisverbände den 21 Unterallgäuer Stimmberechtigten in der kommenden Woche separat vorstellen. Das wird in alphabetischer Reihenfolge geschehen. Erst präsentiert sich Dümmler und beantwortet Fragen, dann ist Engelhard an der Reihe. Die Neu-Ulmer Kreis-CSU schickt den Müller Alexander Engelhard aus Weißenhorn ins Rennen. Foto: Alexander Kaya

„Wir werden wieder das Zünglein an der Waage spielen“, sagt der frühere bayerische Wirtschaftsminister Pschierer, der diese auch aus der Vergangenheit bekannte Position nach eigenen Worten „ein wenig bedauert. Es ist keine ganz einfache Situation, aber wir werden das hinbekommen.“ Ohne gültigen Corona-Test kein Eintritt zur Abstimmung Die Entscheidung der 160 Delegierten fällt dann in knapp zwei Wochen. Am Freitag, 30. April, treffen sich die Christsozialen im Neu-Ulmer Eisstadion. Ohne gültigen Corona-Test, der vorgelegt werden muss, gibt es allerdings keinen Einlass für die Abstimmung. Lesen Sie außerdem: Nüßlein-Nachfolge: Günzburger Kreis-CSU setzt auf Julia Dümmler

Nüßlein-Nachfolge: Auf diesen Kandidaten setzt die CSU im Kreis Neu-Ulm

Themen folgen