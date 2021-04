vor 19 Min.

Dümmler oder Engelhard und das Zünglein an der Waage

Am Samstag haben sich Julia Dümmler und Alexander Engelhard den CSU-Delegierten im gesamten Bundeswahlkreis per Videokonferenz vorgestellt.

Plus Die 44 Jahre alte Anwältin oder der Müller und Wirtschaftsingenieur sollen für die CSU auf Georg Nüßlein folgen. Wie sie sich in der Videokonferenz am Samstag geschlagen haben.

Von Oliver Helmstädter

Rund zwei Stunden hat die (Online-)Vorstellung von Julia Dümmler ( Krumbach) und Alexander Engelhard ( Weißenhorn) am Samstag gedauert, bei der sich am Samstag die CSU-Delegierten, die Ende April über die Bundestagskandidatur entscheiden, ein Bild von der Bewerberin und dem Bewerber für das Direktmandat im Bundeswahlkreis Neu-Ulm machen konnten. Nach einer je zehnminütigen persönlichen Vorstellung wurden im Rahmen der Videokonferenz Fragen gestellt. Dabei zeigte sich ein breites thematisches Spektrum, das von Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes über die Landwirtschaft und die Digitalisierung bis zu Corona-Fragen, Europa und der aktuellen Lage der CSU reichte. Dass es dabei für die CSU im Wahlkreis in der momentan schwierigen Lage vor allem darum gehen muss, neues Vertrauen zu gewinnen und einen Neuanfang zu gestalten – darin waren sich Dümmler und Engelhard einig. Die Kreisvorsitzenden sind sich einig „Unterschiedlich sind sicherlich die Profile von Julia Dümmler und Alexander Engelhard – beide waren aber authentisch und engagiert. Wir haben gute Vorstellungen erlebt“, äußerten sich die Vorsitzenden der beteiligten Kreisverbände Thorsten Freudenberger (Neu-Ulm), Georg Schwarz (Günzburg, kommissarisch) und Franz Josef Pschierer (Unterallgäu) unisono in einer Pressemitteilung. Die CSU wird gezwungenermaßen im Wahlkampf verstärkt auf digitale Formate setzen und gleichzeitig – sofern die Corona-Lage dies ermöglicht – vor Ort eine hohe Präsenz zeigen. „Wir müssen noch aktiver als bislang rausgehen und die Menschen einbinden. Nur so lässt sich erneuertes Vertrauen in eine neue Mannschaft aufbauen. Bei der Erarbeitung unseres Zukunftsprogramms für den gesamten Bundeswahlkreis werden wir die Parteimitglieder sowie die Bevölkerung aktiv beteiligen und eng einbinden“, kündigten die Kreisvorsitzenden schriftlich an. Entscheidung in der Eissportarena Wer im Bundestagswahlkampf an der Spitze der CSU steht, das entscheiden die 160 Delegierten am Freitag, 30. April, im Eissportstadion in Neu-Ulm. Bis dahin werden sich Julia Dümmler und Alexander Engelhard noch mehrmals parteiintern vorstellen – nächste Woche beispielsweise im Unterallgäu, für das Kreisvorsitzender Pschierer zu gesonderten Vorstellungen einladen wird. „Wir werden wieder das Zünglein an der Waage spielen“, sagt der frühere bayerische Wirtschaftsminister Pschierer und bezieht sich damit auf die damalige Wahl Nüßleins zum Direktkandidaten im Jahr 2002. Im Rennen ist seinerzeit auch der Neu-Ulmer Landrat Freudenberger gewesen – und scheiterte ganz knapp. (mit ioa) Lesen Sie außerdem: Dümmler oder Engelhard: Wer wird Nachfolger Nüßleins als CSU-Direktkandidat?

