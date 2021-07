Dürrlauingen

Das Bürgerhaus in Mönstetten erhält den Staatspreis

Plus Dürrlauingen wird für das Projekt beim Wettbewerb „Dorferneuerung und Baukultur“ ausgezeichnet. Wie gut das Bürgerhaus angenommen wird, zeigt sich jetzt.

Von Peter Wieser

Die Sitzung des Dürrlauinger Gemeinderats fand genau dort statt, wofür Dürrlauingen nun einen Staatspreis erhält: im Bürgerhaus Mönstetten. „Die Gemeinde Dürrlauingen hat mit dem Projekt ,Mit intensiver Bürgerbeteiligung zum neuen identitätsstiftenden Zentrum für die Dorfgemeinschaft‘ am Wettbewerb Staatspreis 2021 Dorferneuerung und Baukultur teilgenommen“, heißt es in dem Schreiben des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Die Gemeinde habe sich um die Baukultur und Entwicklung verdient gemacht, steht darin weiter. Der Staatspreis ist mit 3000 Euro dotiert, die feierliche Siegerehrung findet am 21. Oktober 2021 in der Münchner Residenz statt.

