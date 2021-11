Dürrlauingen will verhindern, dass das Dorfzentrum verödet

Die Gemeinde geht das Thema Dorfentwicklung an. Eine Tagung des Gemeinderats im nächsten Jahr soll erste Ansätze liefern.

Neue Supermärkte am Ortsrand, dafür verödende Dorfzentren: Solche Szenerien gibt es schon genug. Dürrlauingen will mit Hilfe des Amtes für ländliche Entwicklung in Krumbach (ALE) dagegensteuern. Anfang nächsten Jahres werde sich der Gemeinderat in einer Klausur mit dieser Thematik befassen, wie Bürgermeister Friedrich Bobinger ankündigte.

In vielen bayerischen Gemeinden seien am Ortsrand Gewerbegebiete mit Handelsbetrieben entstanden, dagegen komme es in den Dorfzentren zu Funktionsverlusten und Leerständen, wie Martin Braun beschrieb. Der Landschaftsarchitekt vom ALE wies bei seinem Vortrag im Dürrlauinger Gemeinderat auf den gewaltigen Flächenfraß in Bayern hin, der reduziert werden müsse. Aber fast alle drei bis vier Jahre wiesen manche Gemeinden Neubaugebiete auf der grünen Wiese aus, statt innerörtliche Potentiale zu nutzen.

Dorfgemeinschaftshaus Mönstetten ist ein gelungenes Beispiel

Die Behörde könne bei der Umsetzung geeigneter Konzepte helfen. Als gelungenes Beispiel nannte Braun das Dorfgemeinschaftshaus Mönstetten, in dem der Gemeinderat wegen der Corona-Auflagen tagte. Der Bau sei mit hoher finanzieller Unterstützung des Staates und der Europäischen Union gefördert worden. Eine erste Besichtigung in Dürrlauingen hat Braun mit Bürgermeister Bobinger bereits absolviert. Zu der geplanten Anlage eines Spielplatzes direkt gegenüber dem Rathaus hatte der Planer jedoch Alternativvorschläge.

An der bisherigen Stelle sei für ihn der Spielplatz besser aufgehoben, insbesondere wegen der dort schon existierenden Bäume und des benachbarten Sportheimes. Die Fläche am Rathaus stufte Braun als sehr wertvoll ein, die sich für eine Innenentwicklung beispielsweise mit altersgerechtem Wohnen eigne. Diese Ideen „wollen wir auf uns wirken lassen“, sagte der Rathauschef. Dann könne im Gremium noch einmal diskutiert werden. Der Spielplatz-Standort am Rathaus sei wegen der Synergieeffekte gewählt worden und sehr wichtig. Dürrlauingen wolle bei der innerörtlichen Entwicklung vorangehen, sagte der Bürgermeister gegenüber unserer Redaktion. Dazu gehöre auch die Prüfung, ob und welche interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen möglich sei.

Aus dem Raiffeisen-Lagerhaus sollen Reihenhäuser werden

Reihenhäuser Im Ortsteil Mindelaltheim sollten an Stelle des früheren, aber jetzt noch stehenden Raiffeisen-Lagerhauses zwei Gebäude mit vier beziehungsweise drei Reihenhäusern entstehen. Diese dichte Nutzung auf dem 1200 Quadratmeter großen Grundstück erschien einigen im Gremium doch zu intensiv. Andere könnten sich dort aber eine Kompromisslösung vorstellen, um innerorts Wohnraum zu schaffen, sagte Dritte Bürgermeisterin Brigitte Gerstmayer. Wegen des dort geltenden Bebauungsplanes müssten diverse Befreiungen genehmigt werden, so Bürgermeister Bobinger. Mit dem Bauwerber soll über Alternativen gesprochen werden.

Legehennenstall Als problematisch erwies sich ein Öko-Legehennenstall mit Wintergarten – so der Antrag – sowie Sortier- und Abpackstation, Futtersilos, Gerätehalle und Büro auf Mönstetter Flur. Bedenken wurden unter anderem wegen möglicher Geruchsbelästigung und der Beeinträchtigung eines benachbarten Anwesens durch Zu- und Abtransport geäußert. Der Antrag wurde mit drei zu acht Stimmen abgelehnt. Als sich ein Gemeinderat bei der Abstimmung enthalten wollte, wies ihn Bürgermeister Bobinger darauf hin, dass dies nicht möglich sei.

In Dürrlauingen registrierte Vereine erhalten Zuschüsse

Bebauungsplan Der Bebauungsplan Halde-Süd in Mönstetten wird geändert, da dort statt eines ursprünglich vorgesehenen Spielplatzes nun zwei Einfamilienhäuser entstehen sollen.

Zuschüsse Die katholische Kirchenstiftung St. Johannes Baptist Mönstetten erhält einen Zuschuss in Höhe von knapp 1500 Euro für die Sanierung der Pfarrkirche. Nach den Zuschuss-Richtlinien der Gemeinde entspricht dies zehn Prozent des Restbetrags der Kirchenstiftung bei Gesamtkosten von 37.225 Euro. 24 in Dürrlauingen registrierte Vereine und Organisationen erhalten Zuschüsse von insgesamt 2.500 Euro, dazu kommen weitere Beträge pro Einwohner (derzeit 1718) von 0,10 Euro für die Dorfhelferinnen und 0,40 Euro für den Krankenpflegeverein Burgau. Die Förderung des Musikfestivals „Blackout“ werde dann erfolgen, wenn die Fakten vorlägen, so Bürgermeister Bobinger, die in der Aufstellung fehlende Feuerwehr Dürrlauingen werde ergänzt.