Dürrlauingen

06:30 Uhr

Edgar Ilg ist jetzt Altbürgermeister von Dürrlauingen

Plus Neben dem früheren Bürgermeister wurden in Dürrlauingen zwei weitere Personen mit der Silbernen Bürgermedaille geehrt. Wie sich das Trio um die Gemeinde verdient gemacht hat.

Von Peter Wieser

So viele Bürgermeister in einer Gemeinderatssitzung hatte es in Dürrlauingen bisher wohl noch nicht gegeben. Die Sitzung in der Dürrlauinger Schulturnhalle war schließlich auch eine besondere – mit der Verleihung der Ehrenbezeichnung "Altbürgermeister" an Dürrlauingens früheren Bürgermeister Edgar Ilg und der Verleihung der Silbernen Bürgermedaille an seinen damaligen Vertreter Franz Rosenfelder sowie an Herbert Riehr für sein langjähriges Engagement im Gemeinderat. Alle drei haben in Dürrlauingen ihre Spuren hinterlassen.

