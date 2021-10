Dürrlauingen

12:30 Uhr

Förderungswerk Sankt Nikolaus investiert doch in Dürrlauingen

Das Areal des Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrums Sankt Nikolaus in Dürrlauingen ist in einen Südcampus (rechts von der geraden Straße in der Bildmitte gelegen) und einen Nordcampus aufgeteilt. Ersterer soll aufgegeben werden.

Plus Ein großer Teil des Areals in Dürrlauingen soll aufgegeben werden. Dafür wird an anderer Stelle Neues gebaut. Das sind die Pläne der Katholischen Jugendfürsorge.

Von Christian Kirstges

Das Dürrlauinger Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum Sankt Nikolaus der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) Augsburg, nach wie vor bekannt als Förderungswerk, steckt mitten in einem Umbruch. Nachdem die Auslastung stark rückläufig war, hatte der Träger eine Verkleinerung angestoßen. Diese wird vor allem daran sichtbar werden, dass etwa die Hälfte des Geländes, der sogenannte Südcampus, aufgegeben werden soll, während es gleichzeitig ein Bekenntnis zum Standort an sich gibt. Doch was soll daraus werden? Und wie geht es auf der anderen Hälfte weiter? Antonia Wieland, seit 1. April die Chefin bei Sankt Nikolaus, skizziert gemeinsam mit Bürgermeister Friedrich Bobinger im Gespräch mit unserer Redaktion die nächsten Schritte.

