Radler stürzen im Suff und verletzen sich

Zwei Radfahrer sind am Samstag so gestürzt, dass sie ins Krankenhaus mussten. Beide hatten zu viel Alkohol getrunken.

Zwei Unfälle mit Radfahrern sind am Samstagabend innerhalb kurzer Zeit passiert. Der erste Radler kam um kurz vor 20 Uhr zu Fall. Laut Polizei war der 30-Jährige mit seinem Pedelec von Oberwaldbach nach Ried unterwegs. Kurz vor Ried stürzte er im Bereich einer Querungshilfe und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er war der Polizei zufolge erheblich alkoholisiert. Zunächst verweigerte er aber die Hilfe von Ersthelfern und fuhr weiter.

Erst in Freihalden ließ der Radler dann doch noch den Rettungsdienst für sich verständigen, der ihn zur Versorgung ins Krankenhaus bringen musste. Am Fahrrad entstand nur ein geringer Sachschaden. Beim Radfahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

18-jähriger Radfahrer stürzt zwischen Mindelaltheim und Dürrlauingen

Nur kurze Zeit später um 20 Uhr passierte der nächste Sturz. Ein 18-jähriger Radfahrer fuhr von Mindelaltheim nach Dürrlauingen auf dem Radweg, als er ohne Fremdverschulden stürzte. Dabei erlitt er Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Als Ursache für den Unfall dürfte in diesem Fall ebenso der hohe Grad seiner Alkoholisierung in Frage kommen, teilt die Polizei mit. Am Fahrrad entstand nur ein geringer Schaden. Auch bei diesem Radfahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)