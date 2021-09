Dürrlauingen

vor 28 Min.

Nach Brand in Dürrlauingen: Zwei Jugendliche wieder auf freiem Fuß

Plus Warum die 16-Jährigen nach ihrer vorläufigen Festnahme nicht länger festgehalten wurden und was der Verwaltungsleiter der Einrichtung in Dürrlauingen sagt.

Von Christian Kirstges

Alfred Just ist froh, dass nicht mehr passiert ist auf dem Gelände: Der Verwaltungsleiter des KJF-Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrums Sankt Nikolaus in Dürrlauingen spricht am Morgen nach dem Brand mit unserer Redaktion über den Großeinsatz am Donnerstagabend. Eine Gartenhütte am Rande des Areals hatte in Flammen gestanden. Die Feuerwehr verhinderte, dass auch die angrenzenden leerstehenden Gewächshäuser niederbrannten. Allerdings wurden zwei Jugendliche von der Polizei vorübergehend festgenommen - eine Zeugin hatte zwei Personen am Brandort gesehen. Die Ermittler gehen aufgrund der Zeugenaussagen von Brandstiftung aus.

