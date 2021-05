Dürrlauingen

12:00 Uhr

Zusätzliche Gruppe für den Kindergarten "Zwergenland" in Grundschule Dürrlauingen

Plus Von einer Übergangslösung ist in Dürrlauingen die Rede. Was das für die Kindergarten- und Grundschulkinder in der Gemeinde bedeutet.

Von Peter Wieser

Im Verbindungsraum der Dürrlauinger Grundschule zur Schulturnhalle soll ab September eine zusätzliche Kindergartengruppe der Kita „Zwergenland“ untergebracht werden. Die Bezeichnung „Notgruppe“ gefiel Bürgermeister Friedrich Bobinger nicht. Es handle sich um eine Übergangslösung und damit um eine „Übergangsgruppe“, wie er in der Sitzung des Gemeinderats betonte.

