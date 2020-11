17:00 Uhr

Dürrlauinger Gemeinderat beschließt Erweiterung des westlichen Wohngebiets

Plus Der Dürrlauinger Gemeinderat stimmt für die Erweiterung des Wohngebiets am nordwestlichen Ortsrand. Auch über eine Beruhigung des Verkehrsflusses in diesem Bereich wurde diskutiert.

Von Peter Wieser

In seiner Sitzung im Bürgerhaus Mönstetten hat der Dürrlauinger Gemeinderat einstimmig den Aufstellungsbeschluss für die Erweiterung des am nordwestlichen Ortsrand gelegenen Wohnbaugebiets gefasst. Derzeit sind dort noch zwei Grundstücke frei, von denen eines reserviert ist. Die einzigen, über die man in der Gemeinde noch verfüge, wie Bürgermeister Friedrich Bobinger erklärte. Wie weit die Planungen bereits fortgeschritten sind.

Mit Aufstellung eines Bebauungsplans könnten Flächen im Westen in zwölf Monaten bebaut werden

Man habe sich bereits in der Vergangenheit damit befasst, die Fläche mit einer Größe von etwa 7200 Quadratmetern als Erweiterungsfläche zu erschließen. Dabei würden im Westen entlang der dort gelegenen durchgängigen Straße voraussichtlich acht neue Bauplätze entstehen. Zweiter Bürgermeister Manfred Wagner schlug vor, um das Gebiet einen Feldweg zu legen, damit die dort bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen nicht direkt an die Grundstücke angrenzten.

Bürgermeister Bobinger informierte, dass es mit dem Pächter bereits ein Gespräch über eine Ausgestaltung mit einem Blühstreifen gegeben habe. Dadurch wäre eine spätere Ausweitung möglich, man wolle aber nicht alle Ressourcen verbauen. Joachim Riehr fand, dass eine Erschließung nach Osten in Richtung Dorf ebenfalls sinnvoll wäre. Bobinger gab ihm recht, es seien sicherlich sehr attraktive Flächen. Es müssten jedoch Grundstücksverhandlungen geführt werden, und man wisse nicht, wie lange sich dies hinziehen könnte. Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren für die Flächen im Westen wäre voraussichtlich in zwölf Monaten eine Bebauung möglich.

Geschwindigkeit an der Straße zum Neubaugebiet soll gemessen werden

Um den Weiherweg ging es auch in einer anderen Sache: Maria Bichler merkte an, dass die Straße zum Neubaugebiet mit der erlaubten Geschwindigkeit von 50 Kilometern in der Stunde für die dort wohnenden Familien mit Kindern ein Gefahrenpotenzial darstelle. Man würde sich Vorwürfe machen, wenn wirklich etwas passiere. Der Bürgermeister bestätigte dies, die durchgängige und abschüssige Straße verleite zu schnellerem Fahren und stelle tatsächlich eine gewisse Rennstrecke dar, auch für die Kinder mit Fahrrädern.

Machbar wäre sicherlich ein künstliches Verengen der Straße, was aber wiederum für Verärgerung bei den Anwohnern sorgen könnte. Möglicherweise würde eine Tempo 30-Begrenzung etwas bringen, meinten einige Gemeinderatsmitglieder. Thomas Vogg erinnerte an die bereits bestellten Geschwindigkeitsmessgeräte. Sobald sie eingetroffen sind, sollen diese die dort tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit aufzeichnen. Auch der Bauausschuss wird sich vor Ort ein Bild von der Situation machen, bevor der Gemeinderat eine Entscheidung trifft.

Dürrlauinger Vereine bekommen gleiche Zuschüsse wie im Vorjahr

Die Gemeinde Dürrlauingen gewährt ihren Vereinen wieder die gleichen Zuschüsse wie im Vorjahr. Gleichzeitig kann für außergewöhnliche Vorhaben ein Sonderzuschuss beantragt werden, über den der Gemeinderat dann entscheidet. Der Feuerwehrmusikverein Dürrlauingen soll den bisherigen Zuschuss ebenfalls erhalten, wenn Klarheit herrscht, dass sein Fortbestehen gesichert ist. Gegebenenfalls wird dieser im kommenden Jahr nachbezahlt. Der Gemeinderat möchte sich jedoch damit auseinandersetzen, wie die künftige Vergabe von Zuschüssen gestaltet werden soll.

Neues Ratsinformationssystem im kommenden Jahr

Zum 1. Januar wird in allen Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang das Ratsinformationssystem eingeführt. Jetzt erfolgte der Beschluss zu der erforderlichen Änderung der Geschäftsordnung sowie der empfohlenen Richtlinie, die die digitale Gremienarbeit regelt.

Beschlossen wurde auch die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Man halte sich damit an die überarbeitete und an die der aktuellen Rechtslage angepasste Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages, so Bürgermeister Bobinger.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen