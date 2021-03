vor 11 Min.

Dürrlauinger Pfarrkirche St. Nikolaus wird barrierefrei

Die Pfarrkirche St. Nikolaus in Dürrlauingen, daneben die Marienkapelle: Dort, an der Nordseite, soll ein barrierefreier Zugang entstehen.

Plus Die Dürrlauinger Pfarrkirche soll einen behindertengerechten Eingang erhalten. Warum das Gremium zudem dem Krankenpflegeverein Burgau einen einmaligen Zuschuss gewährt.

Von Peter Wieser

An der Pfarrkirche St. Nikolaus in Dürrlauingen soll ein behindertengerechter Zugang entstehen. Geplant ist dieser an der Rückseite der Kirche, wo sich auch der Zugang zur Marienkapelle befindet, erläuterte Bürgermeister Friedrich Bobinger in der jüngsten Sitzung des Dürrlauinger Gemeinderats im Bürgerhaus Mönstetten das Vorhaben.

In einem zweiten Bauabschnitt sollen im Bereich der St.-Nikolaus-Straße auch Parkplätze entstehen. Über diese bestünde später ebenfalls die Möglichkeit, die Kirche Rollstuhl- und Rollatorgerecht über den geplanten Anbau in Form eines Windfangs barrierefrei zu betreten. Dem Bauantrag der katholischen Pfarrkirchenstiftung St. Nikolaus, vertreten durch Dürrlauingens Pfarrer Winfried Prinz, erteilte der Gemeinderat einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

Bereits in seiner Sitzung im Dezember hatte der Dürrlauinger Gemeinderat die Bestellung zweier neuer Feldgeschworener beschlossen. Jetzt wurden Bernhard Bronner aus Mindelaltheim und Rudolf Brenner aus Mönstetten offiziell in ihrem Amt vereidigt.

Krankenpflegeverein Burgau möchte 520.000 Euro investieren

Der Krankenpflegeverein Burgau beabsichtigt eine Erweiterung der Tagespflege sowie des Fuhrparks und hatte dafür einen Zuschuss beantragt. Insgesamt sollen rund 520.000 Euro investiert werden. Der Krankenpflegeverein sei eine wichtige Einrichtung für die Senioren wie auch für deren pflegende Angehörige, betonte Bürgermeister Bobinger.

Aktuell werde diese von Bürgern in der Gemeinde zwar nicht in Anspruch genommen, das aber könne sich immer wieder ändern. Bobinger informierte über eine Vorbesprechung der Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft, bei der der Vorsitzende des Krankenpflegevereins sich und das Vorhaben vorgestellt hatte.

Dürrlauinger Gemeinderat gewährt einmaligen Zuschuss

Bobinger schlug vor, dass sich die Gemeinde Dürrlauingen (derzeit 1629 Einwohner) statt des bisherigen wesentlich geringeren jährlichen Zuschusses einmalig mit einem Betrag von zwei Euro je Einwohner an den Investitionskosten sowie mit jährlich 40 Cent je Einwohner an den Leistungen, wie „Essen auf Rädern“ und die Betreuung hilfsbedürftiger Menschen, beteilige. Auch Sonja Seibold betonte die Wichtigkeit der Einrichtung, zumal es in Dürrlauingen etwas ähnliches nicht gebe. Peter Wiedemann pflichtete ihr bei: Es sei eine äußerst sinnvolle Sache, man sollte den einmaligen Zuschuss in jedem Fall gewähren. Die Höhe der jährlichen Zuwendung könne man gegebenenfalls immer wieder einmal auf die Tagesordnung setzen und überdenken. Dem folgten auch die anderen Räte, der Beschluss erfolgte einstimmig.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen