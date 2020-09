25.09.2020

Durchsuchung bei Firma Roma in Burgau

Nicht zu übersehen war am Donnerstag der Einsatz von Zoll und Polizei auf dem Gelände der Firma Roma in Burgau. Die Beamten parkten mit ihren Einsatzfahrzeugen direkt vor dem Hauptgebäude.

Großkontrolle von Zoll und Bundespolizei. Es geht um illegale Beschäftigung bei Leiharbeitsfirmen

Von Alexander Sing

Im Rahmen einer bundesweiten Kontrolle haben Zoll und Bundespolizei am Donnerstagvormittag die Räumlichkeiten der Firma Roma in Burgau durchsucht. Mit mehreren Fahrzeugen, unter anderem einem Bus, waren die Beamten angerückt. Hintergrund sind nach Auskunft der Bundespolizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf illegale Beschäftigung und Schleusung.

Neben dem Sonnenschutz-Hersteller aus Burgau wurden laut Polizei noch über 30 weitere Objekte durchsucht und drei Haftbefehle vollzogen. Es besteht der dringende Verdacht, dass ukrainische Arbeitskräfte unter Vortäuschung falscher Angaben nach Deutschland an inländische Arbeitgeber als vermeintliche studentische Ferienarbeiter oder mittels gefälschten Identitätsdokumenten als EU-Bürger getarnt vermittelt und in der Folge nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet wurden.

Neben Roma gab es Kontrollen in der Stadt und im Landkreis Augsburg, in den Landkreisen Unterallgäu und Aichach-Friedberg sowie Berlin und im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Rund 500 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Augsburg und der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung München sowie unterstützender Dienststellen waren im Einsatz. Ziel war laut Polizei zum einen die Sicherstellung von Beweismaterial, zum anderen wurden Personen vor Ort auf die Rechtmäßigkeit ihres Aufenthalts und ihre Berufstätigkeit in Deutschland überprüft.

Bereits nach Überprüfung eines Viertels der rund einhundert angetroffenen Arbeitskräfte hätten, so die Polizei, in rund zehn Fällen Verstöße gegen das Arbeits- und Aufenthaltsrecht festgestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet werden können. Ob die Ermittler auch bei Roma fündig wurden, blieb zunächst unklar.

Wie Romas Marketingleiter Tobias Löhner mitteilte, sei man selbst von der Kontrolle überrascht worden. Er stellte klar, dass die Durchsuchung nichts mit Roma zu tun habe, sondern auf Beschäftigte von Leiharbeits- und Zeitarbeitsfirmen abziele. Offenbar habe Roma mit den betroffenen Firmen, gegen die ermittelt wird, zusammengearbeitet. „Die Leiharbeiter werden uns zugeteilt. Da kann es sein, dass solche Fälle reinrutschen.“ Welche Firmen im Zentrum der Ermittlungen stehen, wisse er nicht, sagte Löhner. Doch wenn die Vorwürfe zuträfen, seien ja Firmen wie Roma selbst die Geschädigten.

Die 1980 gegründete Firma Roma ist mit 1300 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region. Das Unternehmen stellt an sechs Standorten verschiedene Sonnenschutzsysteme her.

