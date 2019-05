19:00 Uhr

Durchsuchungen in der regionalen Drogenszene

Die Polizei hat an 28 Orten in der Region Wohnungen durchsucht. Auslöser war ein 20-jähriger Ulmer, der bereits vor Wochen ins Visier der Rauschgiftermittler geriet.

Insgesamt 30 Durchsuchungsbeschlüsse an 28 Orten hat die Polizei in einer Großaktion am Dienstag vollzogen. Unter der Leitung der Polizeiinspektion Neu-Ulm waren Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Ulm, der Operative Ergänzungsdienst Neu-Ulm, der Polizeiinspektionen Günzburg und Illertissen sowie der Polizeistation Senden im Einsatz, meldet das Präsidium.

20-jähriger Ulmer handelte mit Drogen

Auslöser sei ein 20-Jähriger aus Ulm gewesen, der Anfang März ins Visier der Ulmer und Neu-Ulmer Rauschgiftermittler geraten war. Ihm konnte der Handel mit mindestens 500 Gramm Marihuana im Bereich Ulm nachgewiesen werden. Das Amtsgericht Memmingen hatte Durchsuchungsbeschlüsse für den 20-jährigen Händler und seinen 22-jährigen Bunkerhalter erlassen, welche Ende März vollzogen wurden.

Die Verdächtigen sind zwischen 15 Jahren und Anfang 30

Im Laufe der weiteren Ermittlungen gegen den 20-Jährigen sei es gelungen, zahlreiche Abnehmer zu identifizieren – 24 Tatverdächtige im Alter von 15 Jahren bis Anfang 30 wurden nun bei der Aktion am Mittwoch angetroffen. Insgesamt wurden 37 Gramm Marihuana, etwa 90 Gramm Amphetamin gefunden, außerdem 1030 Euro Bargeld, laut Polizei höchstwahrscheinlich Erlöse aus Betäubungsmittelgeschäften.

Daneben habe es weitere Sicherstellungen von diversen Rauschgiftutensilien wie Cannabissamen, Crusher, Feinwaage, Verpackungsmaterialien sowie ein Springmesser gegeben. Die Polizei sieht die Aktion als klares Signal, dass Drogenhandel im öffentlichen Raum nicht geduldet werde. „Wir werden auch weiterhin offensiv dagegen vorgehen.“ (zg)

