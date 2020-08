vor 49 Min.

E-Bike-Unfall in Leipheim: Seniorin bei Sturz schwer verletzt

Eine 81-Jährige zog sich am Sonntag bei einem Unfall in Leipheim schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 81-Jährige hat sich bei einem Sturz von ihrem E-Bike am Sonntag schwere Verletzungen zugezogen. Die Seniorin war mit ihrem Ehemann auf der Ortsstraße in Weißingen unterwegs. Laut Polizeibericht rutschte ihr aus unbekannten Gründen in der Kurve das Hinterrad ihres Elektrofahrrads weg. Bei dem Sturz wurde die 81-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. (zg)

