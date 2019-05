00:33 Uhr

Ehepaar bemerkt Unfall zu spät

Fahrer macht sich aus dem Staub

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagvormittag im Vorbeifahren einen Schaden von etwa 1500 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war das fragliche Fahrzeug gegen 10.15 Uhr auf der Reisensburger Straße in Fahrtrichtung Dillinger Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung wartete bereits ein blauer Opel Astra. Aus Unachtsamkeit fuhr der unbekannte Fahrer mit seiner Fahrzeugfront auf das Heck des Opel auf. Das sich in dem Wagen sitzende Ehepaar konnte den wahrgenommenen Anstoß zunächst keinem Unfallereignis zuordnen – deswegen richtete sich deren Blick nicht unverzüglich nach hinten, so die Polizei. Der Unfallverursacher hatte sich zwischenzeitlich entfernt. (zg)

zu dieser Verkehrsunfallflucht erbittet die PI Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0.

