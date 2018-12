vor 55 Min.

Ehepaar vermacht sein Vermögen der Stadt

In Günzburg gibt es eine neue Stiftung. Was mit dem Geld von Helmut und Marliese Mader geschehen soll.

Von Rebekka Jakob

Die letzten Jahre seines Lebens hat Helmut Mader in einem Pflegeheim verbracht – in seiner Heimatstadt Günzburg, der er eng zeitlebens verbunden war. Und Helmut Mader wollte gemeinsam mit seiner Frau Marliese etwas an seine Stadt zurück geben. Deswegen hat das Ehepaar in einem gemeinsamen Testament sein gesamtes Vermögen an die Stadt Günzburg vermacht. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres nun die Satzung dieser „Helmut und Marliese Mader Stiftung“ einstimmig verabschiedet.

Helmut Mader starb im Mai 2017. Der Verstorbene habe sehr detaillierte Angaben hinterlassen, die fast wortgetreu in die neue Satzung übernommen wurden, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig im Gespräch mit der Günzburger Zeitung. Entsprechend seinem Wunsch ist der Zweck der Stiftung deshalb die Behinderten- und Altenhilfe in der Stadt und im Landkreis Günzburg, die Krankenhilfe, die Förderung von Bildung und Erziehung sowie die Denkmal- und Heimatpflege in der Stadt Günzburg. Insbesondere solle der Stiftungszweck verwirklicht werden durch finanzielle Förderung von Investitionen im Landkreis im Bereich der medizinischen und pflegerischen Versorgung, von Selbsthilfegruppen von chronisch Kranken, der Volkshochschule Günzburg und des Heimatmuseums der Stadt Günzburg.

Der Stifter stammt aus einer alteingesessenen Günzburger Familie

Persönlich habe er Helmut Mader, der aus einer alteingesessenen Günzburger Familie stammt, als hintersinnigen, oft humorvollen Menschen erlebt. Der langjährige Mitarbeiter der Sparkasse habe sich immer für die Stadtentwicklung interessiert. „Er hatte zu Lebzeiten angedeutet, er wollte etwas für die Stadt tun“, so Jauernig über die Beweggründe des Stifters.

An den Stadtratsfraktionen ist es nun, Vertreter in den Stiftungsrat zu entsenden – dieser wird sich dann mit der Verteilung der Gelder befassen, wie es auch bei anderen Stiftungen der Stadt, zum Beispiel der bislang jüngsten Stiftung „Ein Herz für Günzburg“ der Fall ist. Sie gibt es erst seit dem Jahr 2007 – und auch diese Stiftung basiert auf dem Vermächtnis eines Günzburger Bürgers.

Diese Stiftungen gibt es außerdem in Günzburg

Heiliggeist-Spitalstiftung Günzburg Die Heiliggeist-Spitalstiftung Günzburg ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Ihr Ursprung geht auf das Jahr 1452 zurück. Der Stiftungsstock setzt sich aus öffentlichen Geldern und private Zustiftungen zusammen. Das Ziel der Stiftung besteht in der Gewährung einer gesicherten Unterkunft für alte, nicht mehr erwerbsfähige Personen.

Ein Herz für Günzburg „Ein Herz für Günzburg“ ist eine rechtlich unselbständige Stiftung, die 2007 gegründet wurde. Sie ist somit die jüngste der Günzburger Stiftungen und ist durch das Vermächtnis des Günzburger Bürgers Hans Rödig zustande gekommen. Das Ziel der Stiftung ist im Wesentlichen die Förderung von sozialen Projekten, der Arbeit mit Kindern und/ oder Jugendlichen, der Altenhilfe, des bürgerschaftlichen Engagements, der Bildung und Erziehung und der Kunst und Kultur. Eine Förderung von Einzelpersonen ist nicht möglich.

Armenstiftung Die Armenstiftung ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts, die 1952 gegründet wurde. Der Stiftungsstock besteht aus staatlichen Geldern sowie privaten Spenden. Die Einnahmenüberschüsse sind ausschließlich zur Unterstützung bedürftiger Personen zu verwenden. Darunter fällt auch die Förderung und Ausbildung bedürftiger Personen.

Mengele-Sozial-Stiftung Die Mengele-Sozial-Stiftung ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts, die 1961 gegründet wurde. Der Stiftungsstock geht auf eine Spende aus dem Nachlass von Fabrikbesitzer Karl Mengele zurück. Die Erträge werden zur Unterstützung von bedürftigen Personen in der Stadt Günzburg verwendet.

Benz’scher Armenwald Die Benz’scher Armenwald-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung, die mit dem Nachlass der Gastwirtin Magdalena Benz ebenfalls im Jahr 1952 gegründet wurde. Sie hat zum Zweck, bedürftige Personen der Stadt zu unterstützen, vor allem kranke und insbesondere schwerkranke Personen, sowie „verschämte Arme“, die unverschuldet in Not geraten sind.

Karl-Mack-Stiftung 1962 gegründet mit dem Nachlass von Brauereibesitzer Karl Mack gegründet, hat die Stiftung den Zweck, die zinserträge des Stiftungsstocks an jene Kinder auszuschütten, die im Vorjahr das zehnte Lebensjahr vollendet haben und in Günzburg wohnen.

