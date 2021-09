Die Frau für alles im Mädchenfußball beim SV Scheppach

Seit 30 Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich beim SV Scheppach: Ute Schuler erhält den BFV-Ehrenamtspreis im Fußball-Kreis Donau.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat bei seiner bereits 25. Ehrenamtspreisverleihung in München insgesamt 22 Menschen aus dem Freistaat für ihr außergewöhnliches Engagement im und für den Amateurfußball ausgezeichnet. Die Würdigung für den schwäbischen Fußball-Kreis Donau ging an Ute Schuler vom SV Scheppach.

Vereinschef Peter Weizmann: Ohne Ute Schuler würde es vieles nicht geben

Wann und wo immer es in diesem Verein um Juniorinnenfußball geht, fällt der Name Ute Schuler. Und das bereits seit 30 Jahren: 1991 gründete sie die erste Mädchenmannschaft in Scheppach. Seither ist die heute 53-Jährige nicht nur durchgehend als Trainerin in allen Altersklassen tätig, wie der Vereinsvorsitzende Peter Weizmann betont. „Ohne sie“, sagt er, „würde es so manches bei uns auf keinen Fall geben.“

Nach seinen Ausführungen geht es ja um so viel mehr als die unmittelbare Betreuung von derzeit drei weiblichen Nachwuchsteams. Zum Beispiel versucht Schuler immer wieder, ihre Fühler nach Talenten auszustrecken, um sie in den Verein zu bringen und auch dort zu halten. Als „Frau für alles“ kümmert sie sich um Hallenturniere für den weiblichen Nachwuchs, läuft seit 1983 aktiv für die Frauen des SV Scheppach auf, leitet nunmehr schon acht Jahre lang Fußballspiele als Schiedsrichterin, akquiriert Sponsoren, wäscht Trikots der Mädchenteams und veranstaltet vor Ort Aktionen wie den Tag des Mädchenfußballs oder Abschlussfahrten. Weizmann: „Sie macht das wirklich mit Leib und Seele. Sonst würde das doch niemand so lange durchziehen.“

Schon einige Auszeichnungen erhalten

Dieser vorbildliche Einsatz blieb nicht im Verborgenen. Bereits 2011 erhielt Ute Schuler den DFB-Sonderpreis, der SV Schepach verlieh ihr die Ehrennadel in Gold und auch das BFV-Verbandsehrenzeichen in Gold hat sie schon erhalten.

Wer die bayerischen Sonderpreise bekommt

Stefan Lettenbauer (TSV Wolfstein), Christian Bleyer (DJK-SV Oberpfraundorf) und Drazen Cindric (TuS Alztal Garching) belegten bei der Ehrenamtspreisverleihung die Plätze eins bis drei. Sie wurden von BFV-Partner Lotto Bayern ebenso wie erstmals auch alle 19 weiteren Gewürdigten mit Geldprämien für ihre Vereine in einer Gesamthöhe von 10.200 Euro belohnt. Alle geehrten Ehrenamtlichen dürfen im Frühjahr 2022 an einem vom BFV und dem Deutschen Fußball-Bund ( DFB) organisierten „Dankeschön-Wochenende“ teilnehmen.

Die Urkunden überreichten BFV-Präsident Rainer Koch, Verbands-Ehrenamtsreferent Stefan Merkel, Fifa-Schiedsrichter Felix Brych sowie der Vizepräsident des Hauptsponsors, Josef Müller.

Ehrung für das Jahr 2020

Ursprünglich hatten die Ehrenamtspreise 2020 bereits im vergangenen November übergeben werden sollen, was aufgrund der Beschränkungen in Zeiten der Corona-Pandemie aber nicht möglich war. Für 2021 rückt der BFV das ehrenamtliche Engagement im bayerischen Amateurfußball also noch zwei weitere Male in den Fokus. Am 20. November findet ebenfalls in München die Ehrenamtspreisverleihung für 2021 statt. Zudem zeichnet der BFV zu einem anderen Termin 22 Ehrenamtliche der Altersgruppe U30 mit dem Preis „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ aus.

Stefan Merkel betont Solidarität im Fußball

Die wirklichen Protagonisten stehen im Amateurfußball ja meistens nicht auf dem Platz, sondern ziehen im Hintergrund die Fäden und schaffen perfekte Rahmenbedingungen für alle in ihrem Verein: Platzwart, Abteilungsleiterin, Kassier, Trainerin, Vorsitzender und Wirtin sorgen mit ihrem Engagement in ihrer Freizeit dafür, dass Tag für Tag überall im Freistaat der Ball rollt, Kinder ein sportliches Zuhause haben oder Menschen mit Migrationshintergrund Anschluss in Dörfern und Städten finden. Stefan Merkel betonte vor diesem Hintergrund in seiner Ansprache, die Zeit der Pandemie habe in besonderem Maß gezeigt, wie tief der Fußball in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. „In ganz Bayern sind Fußballerinnen und Fußballer in einer nie dagewesenen Krise für unsere gesellschaftlichen Werte und eine solidarische Gemeinschaft eingestanden, haben Schwächeren geholfen – uneigennützig und ehrenamtlich. Das ist herausragend!“ (AZ, ica)

Georg Unglert, TSV Altusried (Kreis Allgäu), Thomas Greppmeir, BC Adelzhausen (Kreis Augsburg), Ute Schuler, SV Scheppach (Kreis Donau)